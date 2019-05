Rząd przyspiesza po filmie Sekielskiego. Już dziś zajmie się zaostrzeniem przepisów dot. pedofilii

Premier wraz z ministrem sprawiedliwości zajmą się dziś przepisami dot. karania pedofili. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

zeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że rząd zajmie się we wtorek zmianami w kodeksie karnym zaostrzającymi przepisy dotyczące pedofilii. Jest to reakcja na film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu".Wyczekiwany film Sekielskiego o pedofilii w Kościele, który można obejrzeć teraz za darmo na Youtube, wywołał prawdziwą burzę . Od sobotniej premiery dokumentu kontrowersje wokół molestowania wśród księży nie milkną. Jak poinformowała Joanna Kopcińska, we wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ma wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przysiąść nad zmianami w przepisach zaostrzających kary dla pedofili.Już wcześniej o zmianach w prawie dotyczącym karania osób wykorzystujących seksualnie nieletnie osoby wypowiedział się sam prezes PiS Jarosław Kaczyński . W niedzielę podczas partyjnej konwencji regionalnej w Szczecinie polityk mówił o zwiększeniu kar dla osób dopuszczających się pedofilskich przestępstw do 30 lat więzienia. – Dla wszystkich, niezależnie jakie funkcje pełnią. To oczywiście dotyczy także księży. Ale dotyczy wszystkich, także znanych celebrytów – powiedział na scenie Kaczyński.Ministerstwo Sprawiedliwości wrzuciło we wtorek na Twittera serię postów, w których wyjaśnia jakie zmiany czekać będą kodeks karny. Zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu, zaś gwałcicielowi będzie grozić od 5 do 30 lat pozbawienia wolności. W przypadku, gdy w wyniku gwałtu dziecko umrze – przestępca otrzyma karę dożywocia."Projekt dodatkowo wprowadza szczególną podstawę do zaostrzenia odpowiedzialności wobec sprawcy za przestępstwo seksualnego wykorzystania dziecka w sytuacji, gdy pozostaje ono pod pieczą sprawcy" – napisano w jednym z wpisów resortu. Po odbyciu kary osoby oskarżone o pedofilię będą miały bezwarunkowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.Dodatkowo poszerzono zakres dotyczący rejestrowania pedofilów. "Projekt przewiduje uzupełnienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa" – czytamy na Twitterze.Zdaniem premiera nie można "pobłażliwie traktować" osób, które krzywdzą dzieci. "Liczymy na to, że zmienione prawo to poprawi i nie będą poszukiwane okoliczności łagodzące" – dodał Morawiecki w KPRM. Zaznaczył też, że pedofilia była dotychczas traktowana przez wymiar sprawiedliwości zbyt łagodnie."W tej chwili nie ma instytucji bezwzględnego dożywocia. W naszej propozycji sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia w najcięższych przypadkach" – odniósł się w tej sprawie minister sprawiedliwości. Ziobro zapowiedział, że rząd podwyższy wiek karny ochrony dzieci z 15 do 16 lat oraz wprowadzi możliwość odstąpienia od kary, w sytuacji gdy różnica wieku nie będzie zbyt duża.W poniedziałek Zbigniew Ziobro powołał specjalny zespół , który ma zająć się analizą przypadków pedofilii ukazanych w filmie Sekielskiego. Dokument "Tylko nie mów nikomu" obejrzało już ponad 11 milionów osób.źródło: Onet