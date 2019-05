Najnowszy sondaż na tydzień przed wyborami. Emocje gwarantowane do samego końca

Minimalna różnica między PiS a Koalicją Europejską na tydzień przed wyborami do PE. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

minimalną przewagą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Europejska traci do niego zaledwie 2 punkty procentowe. Takie są wyniki najnowszego badania Estymatora dla prawicowego tygodnika "Do Rzeczy". To jeden z ostatnich sondaży przed głosowaniem 26 maja.PiS może liczyć na 40,3 proc. głosów, Koalicja Europejska na 38,5 proc. – wynika z badania Estymatora. To już kolejny sondaż wskazujący, że partia Jarosława Kaczyńskiego z sojusznikami tracą poparcie, zjednoczonej opozycji zaś słupki rosną.W porównaniu z poprzednim badaniem poparcie dla PiS zmalało o blisko 2 punkty proc., natomiast Koalicja Europejska zyskała niemal 2 punkty. Warto przypomnieć, że zaledwie przed rokiem Estymator w badaniu dla "Do Rzeczy" wskazywał na blisko 50-procentowe poparcie dla PiS Na dalszych miejscach w najnowszym sondażu są: Wiosna Roberta Biedronia (7,6 proc.) i ruch Kukiz'15 (5,1 proc.). Minimalnie pod progiem znalazła się Konfederacja (4,9 proc.).Piątek przyniósł dwa nowe sondaże przed wyborami do europarlamentu – niezmiernie rozbieżne. Według Instytutu Badań Spraw Publicznych Koalicja Europejska notuje może liczyć na 43,63 proc. poparcia, a PiS na 32,94 proc. Na trzecim miejscu Wiosna Roberta Biedronia (9 proc.), na czwartym Konfederacja (7 proc.). W badaniu Kantar z kolei na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało oddanie głosu 43 proc. ankietowanych. Koalicja Europejska może liczyć na 28 proc. głosów, a Wiosna na 8 proc. W tym sondaży pozostałe ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego.źródło: dorzeczy.pl