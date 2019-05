Kościół przeciwko metalowi. Festiwal InterTony w Chojnicach odwołany po interwencji duchowieństwa

Metalowy festiwal InterTony w Chojnicach został odwołany po interwencji lokalnego duchowieństwa. • Fot. Facebook / Vader

egendy polskiego metalu, zespół Vader, zostały zbojkotowane przez lokalną społeczność katolicką w Chojnicach. Przez decyzję o zablokowaniu występu grupy nie odbędzie się cały festiwal InterTony. Vader , obok Behemotha, to najbardziej rozpoznawalny polski towar eksportowy na międzynarodowej scenie metalowej. Grupa miała zagrać 15 czerwca w ramach festiwalu InterTony, dedykowanego fanom ciężkiego brzmienia. Władze miasta ugięły się jednak pod presją Kościoła, który dopatrzył się w repertuarze Vadera "materiałów nawołujących do mowy nienawiści i obrażających uczucia religijne".Vader zamieścił na swoim fanpage'u informację przekazaną grupie przez organizatorów festiwalu InterTony. "Burmistrz wystosował prośbę do Centrum Kultury (nasz główny partner) o zerwanie umowy z zespołem Vader. W ocenie burmistrza mogą nawoływać do nienawiści i przemocy fizycznej, obrażają też uczucia religijne. Centrum Kultury musi teraz wypowiedzieć umowę Vaderowi, czyli nie mamy headlinera. Jest to dla nas równoznaczne z odwołaniem imprezy" – czytamy.Zespół nie kryje swojego zażenowania. Dodatkowo wytyka Kościołowi, że widzi grzechy wszędzie, tylko nie wewnątrz własnych murów. Vader podaje też przykład Szczecinka, gdzie władze miasta nie uklęknęły przed biskupem i pozwoliły na koncert polskich legend metalu "Nam po prostu brak słów, by opisać taki sposób postępowania, jaki można porównać chyba tylko do czasów stalinowskich. Kościół w Polsce po raz kolejny pokazuje, w jaki sposób postrzega wolność i widzi grzech wszędzie, tylko nie w swoich własnych murach. Organizatorom festiwalu dziękujemy za lojalność i odwagę obywatelską! (władze miasta zasugerowały innego headliner'a imprezy, na co organizator się nie zgodził)" – napisali muzycy.