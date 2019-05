Dziennikarz TVP zawieszony. Wiszą nad nim zarzuty prokuratorskie za znęcanie się nad partnerką

Łukasz S. zawieszony w TVP. • Fot. Screen / YouTube / Portal miasta Gdańska

P

rokuratura Rejonowa w Gdańsku postawiła Łukaszowi S. dziennikarzowi TVP zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad swoją partnerką. S. miał przez rok pastwić się nad 28-latką. Zarzuty nie były jednak wystarczające dla jego pracodawcy. Dopiero po tym, jak sprawą zainteresowały się media, TVP zawiesiło dziennikarza w obowiązkach służbowych.O sprawie informuje " Gazeta Wyborcza ". To po jej zapytaniach TVP zdecydowała się na zawieszenie Łukasza S. w obowiązkach służbowych, o czym poinformowano gazetę w przesłanym komunikacie."W związku z toczącym się postępowaniem prokuratorskim, pan Łukasz S. zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy" – czytamy w odpowiedzi przesłanej do redakcji przez centrum prasowe TVP.Oprócz zarzutów prokuratorskich dotyczących znęcania się nad partnerką S. znany jest opinii publicznej m. in. z ostrych materiałów o tragicznie zmarłym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu Swego czasu, rzekomo po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu, miał awanturować się w pociągu Pendolino i powołując się na swoje wpływy w TVP znieważyć funkcjonariuszy. Odpowiadał za to przed sądem. Za naganne zachowanie został zawieszony w TVP na miesiąc.Teraz jego los znowu zależy od wyroku sądu. Jeśli stwierdzi, że S. jest winny znęcania się nad partnerką, grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.źródło: " Gazeta Wyborcza