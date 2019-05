Kampania u Rydzyka. Sprawdziliśmy, kogo najbardziej forsuje TV Trwam i Radio Maryja

Którzy politycy najczęściej gościli w mediach o. Rydzyka w kampanii wyborczej do PE? • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

• Radio Maryja

iedyś na antenie pojawiała się Kaja Godek, ale bardzo dawno w mediach o. Rydzyka jej nie było. Tak samo Robert Winnicki i być może inni politycy zrzeszeni w Konfederacji też. W obecnej kampanii wyborczej TV Trwam wyraźnie pokazała na kogo stawia. I z Konfederacją najwyraźniej zupełnie jej nie po drodze.Stacja o. Rydzyka ma dwa sztandarowe programy – "Rozmowy niedokończone" i "Polski punkt widzenia". To tu zaprasza gości, tu odbywają się najważniejsze rozmowy. I to tu na przełomie kwietnia i maja studio całkowicie zdominował PiS.W ostatnich tygodniach, w kampanii wyborczej, niemal jeden po drugim, w telewizji o. Rydzyka pojawiali się najważniejsi kandydaci PiS do PE. Była i Beata Szydło, i Anna Zalewska, i Patryk Jaki, i wielu innych polityków "dobrej zmiany". Nic dziwnego? Zapewne nie, choć przecież nie tak dawno mówiło się o tworzeniu nowej partii przez ludzi Rydzyka. A także o napięciach na linii Toruń-PiS.Przypomnijmy, gdy w ubiegłym roku PiS zapowiadał likwidację hodowli zwierząt futerkowych, uderzał w myśliwych, a potem pozbył się min. środowiska Jana Szyszki, ojciec dyrektor – właśnie w w kontrze do polityków PiS – nie raz okazywał im swoje zrozumienie. Wskazywać na to miał m.in. Marsz Św. Huberta, który przeszedł ulicami Warszawy, choć oficjalnie nikt niczego nie potwierdzał.Po obecnej kampanii do PE, widać wyraźnie, po której stronie stoją media o Rydzyka. Kandydaci PiS powinni być zadowoleni. Takiego czasu na prezentację siebie nie mieli chyba nawet w TVP. I tylko oni, bo żadnej innej partii media Rydzyka tak nie potraktowały."Rozmowy niedokończone" trwają ponad godzinę. Do studia dzwonią też widzowie, pytania są również od nich.W ostatnim programie przez ponad godzinę wypowiadał się Ryszard Czarnecki. Rozmowa jeden na jeden odbyła się pod hasłem "Polska w Unii Europejskiej". Było i o kampanii europosła PiS, o Brexicie, o budżecie, Timmermansie, o Donaldzie Tusku.– Myślę, że pan Tusk jest coraz bardziej nerwowy. Mam wrażenie, że on już wie, że żadnej pozycji w Polsce nie będzie miał. Jego notowania maleją. Premier Mateusz Morawiecki wyprzedził go jeśli chodzi o poziom zaufania. Donald Tusk w ciągu ostatnich kilku miesięcy stracił parędziesiąt procent swoich zwolenników, jeśli chodzi o jego powrót do Polski – mówił Czarnecki.Dzień przed Czarneckim gościem "Rozmów niedokończonych" była rzecznik rządu Joanna Kopcińska. A przed nią Beata Szydło, która mówiła, że UE musi się zmienić, bo odchodzi od korzeni chrześcijańskich.Stanisław z Lublina, wyborca PiS, zadzwonił do studia i bardzo jej dziękował za twarde stanowisko w sprawie nauczycieli. Ale miał dylemat: – Ciągle przegrywamy, miasto uniwersyteckie, duże możliwości kadrowe, a jak przyjdzie do wyborów do przegrywamy. Nie widać lokalnych działań lubelskiego PiS – mówił.– Państwo macie szansę, by co najmniej dwa mandaty dla PiS zdobyć. Ja państwa bardzo proszę i zachęcam, żeby pójść do wyborów. Na pewno nasi parlamentarzyści będą reprezentowali państwa, żeby jak najwięcej z polityki europejskiej, prorozwojowej, można było skorzystać – odpowiedziała Szydło. Podała konkretne konkretne nazwiska: Elżbiety Kruk i Beaty Mazurek. – Możecie mieć bardzo silną reprezentację – zachęcała.Konwencja tych rozmów jest spokojna, toczą się tak, że chyba każdy zdąży powiedzieć, co ma do powiedzenia. Nikt nie przerywa, nie ma przeciwników politycznych, nie trzeba się spierać.Również "Polski punkt widzenia" wygląda podobnie, ale trwa krócej, ponad 20 minut. Wczoraj gościem był Karol Karski, nr 1 z listy PiS z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przed nim wicemister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który przez 20 minut mógł spokojnie mówić o reformie sądownictwa, TSUE, kompetencjach Komisji Europejskiej, walce z pedofilią itp.– Nie można z kilku przypadków dokonywać oceny całej instytucji – mówił.Kaleta jest kandydatem do PE w Warszawie, poparł go Patryk Jaki. Kilka dni temu również Patryk jaki był w TV Trwam.W "Rozmowach Niedokończonych" wystąpił razem z europosłem PiS Karolem Karskim. Przez godzinę obaj przedstawiali swoją wizję o Polsce w UE, mówili o polityce zagranicznej, o interesach Polski. Także o ty, że Polacy krzyczą "konstytucja" – a nie potrafią powiedzieć, w którym punkcie. Do studia dzwonili widzowie, ktoś zapytał na kogo głosować w Poznaniu, oczywiście doradzono mu, że na PiS.Tylko w maju gośćmi obu programów byli jeszcze m.in: Witold Waszczykowski, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc, Adam Bielan. Wszyscy są kandydatami PiS w wyborach do PE. Podobnie zresztą było w Radiu Maryja.Wśród sympatyków o. Rydzyka, jego media zrobiły im najlepszą kampanię.