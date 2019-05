Takich "Rewolucji" Magdy Gessler jeszcze nie było! W restauracji interweniowała policja

Program Magdy Gessler rozwścieczył głodnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim. • Fot. Facebook / magdagessler.official

Bartosz Świderski

azwa programu Magdy Gessler "Kuchenne Rewolucje", nie jest ani trochę przesadzona. Restauratorka jest bowiem znana z bezkompromisowego podejścia, radykalnych decyzji i... ostrego języka. Nieraz już mogliśmy się przekonać, że zmiana w gastronomii, której dokonuje gwiazda TVN-u, kończy się awanturą. Ale aż tak, jak skończyła się jej wizyta w Ostrowie Wielkopolskim, to chyba jeszcze nie było.Rzucanie talerzami, jedzeniem, przewracanie stołów - to wszystko już było. Tym razem nie chodzi jednak o właścicieli restauracji, którzy chcą reanimować swój biznes przy wsparciu Gessler . Podczas realizacji zdjęć do programu "Kuchenne rewolucje" do restauracji, w której znajdowała się ekipa telewizyjna, chciało wtargnąć kilku mężczyzn.Na nic zdały się próby interwencji, które podjęli ochroniarze. Przekonywali awanturujących się, że dziś nie będą mogli zjeść w restauracji "Chłop i baba". Jeden z mężczyzn był tak zdeterminowany, aby skorzystać z usług lokalu, że chciał dostać się do środka siłą. Próbował sforsować ogrodzenie.Na miejscu pojawiła się policja, która obezwładniła awanturnika. – Policjanci, którzy zostali wezwani na ul. Gorzycką, zauważyli pijanego mężczyznę, który w towarzystwie swoich trzech kolegów chciał koniecznie wejść do środka lokalu. Jako jedyny był głuchy na argumenty policji i nie chciał odejść. Funkcjonariusze bez problemu go obezwładnili i przewieźli na posterunek policji – mówiła w rozmowie z portalem Fakt24 sierż.sztab. Małgorzata Łusiak, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim.Mężczyzna został przesłuchany i wypuszczony do domu. Tłumaczył, że był po prostu głodny i nie miał pojęcia, że w lokalu powstaje kolejny odcinek "Kuchennych Rewolucji" . Do sądu trafiło zawiadomienie o wszczęciu awantury.Sama Magda Gessler tuż po wizycie w Ostrowie Wielkopolskim zamieściła na Facebooku takie zdjęcie:Źródło: Fakt24