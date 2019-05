"Najfajniejsze lekcje demokracji". Sokołowska, Janachowska, Mensah zabiorą dzieci na wybory

Omenaa Mensah dołączyła do akcji naTemat #ZabierzDzieckoNaWybory. • Fot. Screen z Facebooka /Omenaa Mensah

Izabela Janachowska, ekspertka ślubna, dołączyła do akcji naTemat #ZabierzDzieckoNaWybory.





eata Tadla, Izabela Janachowska, Katarzyna Sokołowska, Omenaa Mensah – to kolejne gwiazdy, które przyłączyły się do akcji #ZabierzDzieckoNaWybory. Inicjatywa powstała w naTemat.pl po to, by 26 maja dać młodym Polakom praktyczną lekcję demokracji i zabrać dzieci na głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "#ZabierzDzieckoNaWybory . Wybory to przede wszystkim obowiązek obywatelski. Dlatego uczę tego od małego moje dzieci. I jak zawsze zabieram je ze sobą :) Czym skorupka za młodu... :)" – napisała na Facebooku prezenterka TVN Omenaa Mensah . Zaapelowała jednocześnie do wszystkich Polaków, żeby dołączyli do akcji naTemat #ZabierzDzieckoNaWybory.Dokładnie to samo zrobiły, m.in. Katarzyna Sokołowska, Izabela Janachowska i Beata Tadla. Dziennikarka na Instagramie napisała: "Gdy był mały, podnosiłam Go do urny, żeby wrzucił mój głos. Od dziecka wiedział, że to ważne. Dziś po raz pierwszy zagłosował samodzielnie. Ty też".Do naszej akcji dołączyli także użytkownicy Twittera. "Najfajniejsze lekcje demokracji:)#ZabierzDzieckoNaWybory"; "Dziecko należy uczyć obywatelskiej postawy od najmłodszych lat :) #ZabierzDzieckoNaWybory" – takimi wpisami opatrzono zdjęcia sprzed wyborczych urn.Udział w akcji naTemat jest prosty. Wystarczy wrzucić w mediach społecznościowych post z hashtagiem #ZabierzDzieckoNaWybory i z krótkim opisem, dlaczego warto zabrać ze sobą swoje pociechy do lokalu wyborczego.Zrobili to już m.in. Robert Janowski, Bartek Kasprzykowski