Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lech Wałęsa zagłosował w koszulce z napisem "Konstytucja"

Były prezydent Lech Wałęsa zagłosował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. • fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

W

całym kraju i w ambasadach Polski na świecie trwają wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Gdańscy fotoreporterzy uchwycili moment, gdy głos oddawał były prezydent Lech Wałęsa. Lech Wałęsa pojawił się w lokalu wyborczym w Gdańsku przy ulicy Jana Bażyńskiego. Były prezydent pod marynarką miał t-shirt z napisem "Konstytucja", w którym często występuje publicznie przy różnych okazjach. Lechowi Wałęsie towarzyszył funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa (dawniej BOR, czyli Biuro Ochrony Państwa).Wyborcy mają postawić na karcie wyborczej jeden krzyżyk obok nazwiska jednego kandydata. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że do godziny 12:00 odnotowano rekordową frekwencję – 14,39 proc., czyli prawie dwa razy większą niż w poprzednich wyborach europejskich o tej porze.Głosują także obywatelki i obywatele polscy za granicą. Wczesnym popołudniem wyborcy w Londynie musieli długo czekać na swoją kolej , by móc oddać głos w ambasadzie RP.