Leszek Miller krótko i dosadnie o tym, skąd tak dobry wynik PiS: "To dwa razy K plus P"

Były premier stratował w tegorocznych wyborach do europarlamentu z wielkopolskiej listy KE. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

daniem Leszka Millera zwycięstwo partii rządzącej w wyborach europejskich to efekt tzw. "dwa razy K plus P", po czym rozwikłał ten skrót. Według ostatnich informacji podanych przez PKW, PiS wygrywa tegoroczny wyścig do Brukseli, zdobywając ponad 45 proc. głosów.

– Zwycięstwo PiS-u to jest "dwa razy K plus P", czyli kiełbasa i Kościół plus propaganda – powiedział w wywiadzie z RMF FM były premier Leszek Miller , który według najnowszych sondaży zdobył mandat europosła startując z wielkopolskiej listy Koalicji Europejskiej. Jego zdaniem wyborców do PiS przekonały "pieniądze w portfelu". – Rozdawanie każdemu, bez względu na jego sytuację materialną i bez żadnych kryteriów wykazujących sytuację ekonomiczną danej rodziny, to nie jest inwestycja w przyszłość – podkreślił.



– To jest oczywiście sukces Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma co malować na różowo rzeczywistości. To jest chyba najlepszy wynik, jak PiS uzyskał. Teraz przyjdzie czas na analizę, żeby odpowiedzieć na pytanie: jak to się stało – przyznał były premier.



Polityk wypowiedział się również na temat ewentualnej możliwości połączenia sił Wiosny z Koalicją Europejską w jesiennych wyborach parlamentarnych. – Robert Biedroń odniósł największą klęskę, jaka go do tej pory spotkała i nie sądzę, żeby ktoś go brał poważnie pod uwagę – zaznaczył.







Według najnowszych danych PKW (z blisko 99,31 proc. komisji wyborczych) w wyborach do Parlamentu Europejskiego wygrywa partia rządząca – 45,56 proc. głosów. Oprócz PiS do Brukseli pojadą również posłowie Koalicji Europejskiej (38,30 proc.) oraz Wiosny (6,04 proc.). Konfederacja nie przekroczyła progu wyborczego.O wynikach wczorajszych wyborów do PE wypowiedział się na swoim Facebooku Roman Giertych . Jego zdaniem wygrana PiS jest wynikiem m.in. "masowego rozdawnictwa pieniędzy" oraz "zamiany TVP w telewizję o charakterze czysto partyjnym". Za przyczynę porażki opozycji uważa zaś "gwałtowny skręt w lewo".Były prezydent Bronisław Komorowski ocenił natomiast, że partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała w kręgach wyborczych, które nie płacą podatków. Szef PO Grzegorz Schetyna przyznał zaś, że PiS uzyskał korzystne wyniki dzięki rozdawaniu pieniędzy. – To nowa jakość. Tego nikt nie robił – stwierdził.źródło: RMF FM