Międzynarodowy Dzień bez Papierosa. To idealny czas, by rzucić tradycyjne palenie

Palenie jest najczęstszym nałogiem człowieka. • Fot. Flickr.com / eschipul / CC BY 2.0

Bartosz Świderski

J

eśli szukasz okazji do tego, żeby rzucić palenie papierosów, to Światowy Dzień bez Papierosa jest do tego doskonały. A jeśli jeszcze nie możesz wyobrazić sobie dnia bez "puszczenia dymka", możesz wybrać jedną z dostępnych alternatyw: e-papierosa lub podgrzewacz tytoniu. Jaka jest różnica? Produkty te dostarczają nikotynę, a jednocześnie wytwarzają zdecydowanie mniej szkodliwych substancji niż papierosy.

Nie da się ukryć, że palenie jest najczęstszym nałogiem człowieka . Wygrywa nawet z alkoholem, chociaż patrząc po ilościach spożywanych trunków i walających się dookoła puszek po piwie, mogłoby wydawać się inaczej.



Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od 1987 roku organizuje eventy i wypuszcza kampanie reklamowe z okazji Światowego Dnia bez Papierosa (ang. World No Tobacco Day), który obchodzony jest 31 maja. Mają one na celu edukować palaczy i uświadamiać ich o szkodliwości palenia.



Jednak wciąż wiele osób po prostu nie widzi dnia, bez "puszczenia dymka" lub bez zapalenia papierosa do porannej kawy, a szkodliwość tego procederu dla zdrowia palacza jest niezaprzeczalna. Obrazki z rakiem płuc lub krtani aż biją po oczach z paczek po papierosach.Także społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i krzywo patrzy na osoby, które palą w miejscach publicznych. Palenie klasycznego papierosa bardziej wizualnie pasuje do czarno-białych filmów kryminalnych, w których w kłębach dymu papierosowego policjanci rozwiązywali zagadkę związaną z morderstwem. Współczesne palenie , które – jak wynika z wielu badań przeprowadzonych przez naukowców na całym świecie – może być zdecydowanie mniej szkodliwe niż tradycyjne palenie. Dlatego Światowy Dzień bez Papierosa może stać się pierwszym dniem posiadania zaawansowanego technologicznie zamiennika, jeśli ktoś nie czuje się na siłach, by rzucić je całkowicie. Badania dowiodły , że urządzenia, które podgrzewają tytoń, lecz go nie spalają, takie jak np. IQOS , wytwarzają średnio 90-95 proc. mniej szkodliwych substancji w porównaniu do dymu papierosowego. A skoro nie możecie całkiem rozstać się z nałogiem, to czemu nie używać czegoś co może być mniej szkodliwe?W Światowym Dniu bez Papierosa warto przypomnieć, że coraz większe uznanie w oczach naukowców i ekspertów zdobywa koncepcja redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu (tobacco harm reduction). Zgodnie z nią, palaczom, którzy nie rzucają palenia, proponuje się produkty alternatywne, takie jak właśnie e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu, aby zredukować szkodliwość nałogu.A dane są porażające, bo aż 25 proc. dorosłych Polaków, czyli ponad 8 mln osób, nadal pali tradycyjne papierosy. Liczba ta pozostaje niezmienna od 2015 r. bo na palaczy nie działają zakazy, a edukacja. Tej jednak, w kontekście innowacyjnych alternatyw, nadal brakuje.Według Fundacji Forum Konsumentów ponad 81 proc. Polaków wręcz domaga się rzetelnej informacji i wiedzy naukowej na temat innowacyjnych alternatyw, które mogą być mniej szkodliwe względem papierosów, takich jak e-papierosy i podgrzewacze tytoniu.Stawka w tym przypadku jest bardzo wysoka, bo w grę wchodzi zdrowie i życie palaczy. Więc jeśli rozważacie ograniczenie lub rzucenie palenia, albo macie potrzebę znalezienia alternatywy, która może znacznie ograniczyć szkodliwość nałogu, to lepszej okazji w tym roku niż Dzień bez Papierosa nie będzie.