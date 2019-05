Szef sztabu PiS zdradził, dlaczego głosowali na nich młodzi. Kuriozalne wyjaśnienie

Szef sztabu PiS mówi, dlaczego głosowali na nich młodzi ludzie. • Zrzut ekranu z "Gafitti" Polsat News z 31.05.2019

omimo niskiej frekwencji wśród młodych ludzi w Wyborach do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość i tak zdobyło najwięcej głosów. Co tak bardzo przyciągnęło dwudziestoparolatków. że poszli do urn i zagłosowali na PiS? O to zapytany został na antenie Polsat News szef sztabu partii Jarosława Kaczyńskiego – Tomasz Poręba.– My nie możemy sobie w tej kampanii, kolejnej, też pozwolić na to, żeby o tych nowych, młodych ludziach wchodzących teraz wiek dorosły i też głosujących, zapomnieć – powiedział w Polsat News Tomasz Poręba, szef sztabu PiS. Zaznaczył tym samym, że na jesieni partia Jarosława Kaczyńskiego chce walczyć o młodszy elektorat i ma na to sposób.Poręba przyznał, że jego zdaniem młodzi zagłosowali na PiS , ponieważ jego politycy sprzeciwiali się tzw. ACTA 2. – Byliśmy przeciwko w PE, a to temat ważny dla młodych ludzi. To było mocno widziane, widzieliśmy to w różnych miejscach i badaliśmy to bardzo szczegółowo. (...)My od początku mówiliśmy: te regulacje, które są przyjmowane w PE, są po prostu szkodliwe i w sposób znaczący ograniczają wolność w internecie – powiedział polityk PiS.Przypomnijmy, że przepisy unijne dot. własności intelektualnej w internecie były gorącym tematem na początku tego roku w polskiej i europejskiej polityce. Jeden z poglądów głosi, że przepisy unijne uderzają w wolność w sieci. Tak naprawdę regulują kwestie związane z ochroną własności intelektualnej. Część posłów PO , która zasiada w Parlamencie Europejskim, zagłosowała za przyjęciem przepisów. To wykorzystało PiS , które zarzuciło opozycji hipokryzję i popieranie ograniczania wolności w internecie. Komentarzem do słów polityków prawicy był wpis Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara , który przypomniał o przepisach wprowadzonych przez PiS w 2016 roku. To one pozwalają służbom m.in. na podsłuchiwanie rozmów i śledzenie w sieci działań każdego Polaka.źródło: Polsat News