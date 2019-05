Mężczyzna, który groził zabiciem Tuska, dostał wyrok. Groźby miały związek ze śmiercią Adamowicza

Skazany mężczyzna groził zastrzeleniem Tuska. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

oman Giertych poinformował w piątek, że mężczyznę, który groził zamordowaniem Donalda Tuska, skazano na 5 miesięcy więzienia. Kierował on groźby do szefa Rady Europejskiej w styczniu po zabójstwie prezydenta Adamowicza podczas finału WOŚP.– Zginął Adamowicz, zginie Tusk. Dostanie kulkę w łeb – według mediów właśnie takie groźby mężczyzna kierował w stronę polityka, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.Pełnomocnik Tuska mec. Roman Giertych opublikował na Twitterze post, w którym poinformował, że mężczyzna został w piątek skazany na 5 miesięcy więzienia i terapię po zakończeniu odbywania kary. Dodał również, że skazany otrzymał także zakaz zbliżania się do polityka.Groźby skierowane w kierunku byłego premiera pojawiły się krótko po śmierci Pawła Adamowicza. Do zabójstwa prezydenta Gdańska nawiązywał też 72-latek z Warszawy, który dzwonił na infolinię Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i groził zabiciem prezydenta Andrzeja Dudy