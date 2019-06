Brejza pokazał rozrost biurokracji za rządów PiS. Ta jedna liczba mówi wszystko

Krzysztof Brejza wskazał jak PiS "walczy" z biurokracją. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

o kolejny raz kiedy poseł PO Krzysztof Brejza punktuje rządy Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem opublikował dokument, w którym idealnie widać jak wygląda zapowiadana przez PiS walka z biurokracją. Ich działania trudno jednak nazwać cięciem kosztów.Brejza opublikował na Twitterze dokument, który pokazuje rozrost zatrudnienia, za który odpowiada obóz rządzący. W ciągu czterech lat w Ministerstwie Zdrowia przybyły 53 dodatkowe stanowiska. Swój wpis poseł opatrzył hasztagiem #stołkiplus.Oszczędności, które wpłynęłyby do budżetu, PiS mogłoby choćby wykorzystać, aby wesprzeć nakłady na służbę zdrowia, co jest jedną z napilniejszych potrzeb . O jej problemach głośno mówili protestujący lekarze podczas sobotniego protestu.Brejza jest bardzo aktywny w kwestii wskazywania błędów i nieprawidłowości Prawa i Sprawiedliwości . W sobotę naTemat jako pierwsze opublikowało informację dotyczącą starań o zwrot wraku tupolewa. Choć PiS wskazywało, że będzie skuteczniejsze w tych działaniach, żadnego postępu nie widać. Bo, jak wynika z pisma MSZ, starania poprzedników u władzy były znacznie intensywniejsze."Rząd Platformy jedenaście razy mocniej domagał się zwrotu wraku Tu 154 od rządu PiS. 11 not dyplomatycznych za PO. Jedna nota za PiS. Twarde fakty kontra manipulacje i populistyczna gra" – napisał na Twitterze Brejza.