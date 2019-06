"Nie boję się Tuska". Andrzej Duda pręży muskuły w powyborczym wywiadzie

Andrzej Duda nie obawia się wyborczego starcia z Donaldem Tuskiem. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

rezydent w pierwszym wywiadzie po wyborach do Parlamentu Europejskiego podsumował kampanię w wykonaniu Koalicji Europejskiej. Jednocześnie na łamach tygodnika "Sieci" podkreślił, że nie obawia się wyborczego starcia z szefem Rady Europejskiej.– Dla dzisiejszej opozycji to na pewno nie jest sytuacja korzystna. W oczywisty sposób przewagę zyskuje Prawo i Sprawiedliwość. Gdy byłem jeszcze w partii, mówiliśmy, że wybory europejskie są dla nas najtrudniejsze. Że nasz elektorat nie był nimi za bardzo zainteresowany. Dziś już nikt tak nie powie – tak wyniki wyborów do europarlamentu skomentował Andrzej Duda.Prezydent podkreślił, że jego partii udało się przekonać swoich wyborców do udziału w tych wyborach. – Ludzie z mniejszych miejscowości i wsi wiedzą, że sprawy Unii są ich sprawami, że ważne jest, by mieć silną reprezentację w Brukseli. Taką, która będzie broniła polskich interesów – stwierdził.I to nawet mimo powodzi. Duda podkreślił bowiem, że był na Podkarpaciu i widział, że "w wielu miejscach sytuacja była naprawdę trudna". – A mimo to poszli zagłosować – zauważył.Ponadto według Dudy "„Polacy nie lubią radykalizmu, bo to ich zniechęca" – i przypomniał wystąpienie Leszka Jażdżewskiego na UW. – Było też wystąpienie Donalda Tuska – dodał w tym samym kontekście.Prezydent uznał, że były premier może spróbować stanąć na czele nowego ruchu politycznego. – Tak jak kiedyś wyciągnął polityków z Unii Wolności i stworzył Platformę Obywatelską. Być może powtórzy ten manewr z Koalicją Europejską – stwierdził.Wreszcie na pytanie o to, czy obawia się Tuska przed wyborami prezydenckimi, Duda odpowiedział wprost, że nie i po prostu robi swoje. Porównał to do kampanii wyborczej, kiedy pokonał Bronisława Komorowskiego. Startował z 10-procentowym poparciem, a Komorowski miał 75 proc.Dodajmy, że na razie Duda rzeczywiście ma podstawy do bycia pewnym siebie. W ostatnich sondażach prezydent raczej z reguły wygrywa z Donaldem Tuskiem w kwestii wyborów prezydenckich. Ostatnio okazało się także, że głowa państwa nie weźmie udziału w obchodach 4 czerwca w Gdańsku źródło: Sieci