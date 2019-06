"Te osoby są bardzo dobrze wychowane". Niepodanie dłoni premierowi nie ma nic wspólnego z brakiem kultury

Podawanie dłoni w życiu politycznym oznacza coś innego niż ten sam gest na gruncie towarzyskim. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

– Przenoszenie zwyczajów towarzyskich na grunt polityczny nie jest takie proste – zapewnia w rozmowie z naTemat dr Janusz Sibora, ekspert od protokołu dyplomatycznego. Odnosi się tym samym do gestu niepodania dłoni premierowi podczas rozdania zaświadczeń o wyborze nowym europosłom. Zachowanie Bartosza Arłukowicza, Róży Thun i Danuty Huebner na tyle podzieliło opinię publiczną, że skrytykowali ich nawet partyjni koledzy.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

W dyplomacji podawanie ręki jest pewnym aktem politycznym. Proste przenoszenie zwyczajów towarzyskich na grunt polityczny nie jest takie proste i nie jest w pełni możliwe.Oczywiście ktoś pewnie powie, że powinno się podawać dłoń każdemu, bo tak mówi dobre wychowanie, ale ja bym stwierdził, że jednak nie. Dyplomacja rządzi się swoimi regułami. Nawet w przedwojennych podręcznikach dobrego wychowania, był zawsze taki rozdział: "Życie wielkoświatowe i dyplomatyczne", w którym mówiono o innych zasadach.



Dobrym przykładem będzie tutaj spotkanie w Brukseli Angeli Merkel z prezydentem Francji Francois Hollandem. Hollande przepuszczał ją w drzwiach, a ona wręcz go popychała, żeby on wszedł pierwszy.



Chodziło o to, że to pomieszczenie, w którym obradowano, należało do delegacji francuskiej, co symbolicznie oznacza, że Merkel była na ziemi francuskiej, dlatego właśnie kanclerz Niemiec chciała, aby prezydent Francji wszedł pierwszy i ją przywitał. Hollande był niedoświadczonym prezydentem i chciał być tak właśnie towarzysko grzeczny, a ona jako bardziej doświadczona wiedziała, że ta sytuacja powinna wyglądać inaczej.



Wolfgang Ischinger, jeden z najlepszych dyplomatów niemieckich, szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, bodaj dwa lata temu udzielił wywiadu, w którym mówił o kulisach dyplomacji.Jedno z pytań dotyczyło syryjskiego dyktatora i tego, czy można rozmawiać z kimś, kto niejako ma krew na rękach. Czy wielcy tego świata, politycy reprezentujący demokracje zachodnie mogą podawać mu dłoń. Ischinger powiedział, że nie. Mówił, że w dyplomacji jest taka zasada, że unika się spotkań, które byłyby kompromitujące dla polityków. A takim z pewnością jest spotkanie z tyranem.Nie każdemu podajemy dłoń. Niepodanie dłoni jest pewnym aktem politycznym. Jeśli chodzi o nowych europosłów, to moim zdaniem można było uniknąć kontrowersji. Jakimś wyjściem, oczywiście mówię hipotetycznie, byłoby podjęcie decyzji, żeby w ogóle nie przybyć na tę uroczystość i poprosić o przesłanie dokumentów pocztą.Ale widocznie osoby, które nie podały dłoni, chciały w ten sposób dokonać pewnego aktu będącego rodzajem manifestacji politycznej. To, obok kogo stoimy, komu podajemy dłoń, jak tę dłoń podajemy i czy obok są fotoreporterzy, to wszystko jest istotne i zapewniam, że nie ma tu przypadku.W Polsce rozegrała się etykietalna burza. Jednak moim zdaniem to był rodzaj manifestacji, chodziło o wywołanie pewnego politycznego show. Dzisiaj politycy tak chcą się przebić do mediów. Chcą, aby o nich mówiono. Można było znaleźć inne formy protestu, np. nieprzyjście na tę uroczystość, ale to by tak nie wybrzmiało.Z całą pewnością te osoby, które nie podały dłoni, są osobami dobrze wychowanymi. Trzeba i w tym kontekście na to spojrzeć. To była po prostu pewna polityczna dezaprobata W jednym z poradników życia towarzyskiego jest takie ładne zdanie: "W podaniu dłoni jest wiele odcieni".Kiedy królowa Elżbieta II jechała do Irlandii parę lat temu z krótką wizytą i witała się z premier Irlandii, to trzymała dłoń nisko. Kiedy okazało się, że wizyta była bardzo udana, to podczas pożegnania dłoń królowej była już 20 cm wyżej. Chodzi o to, że królowa sygnalizuje swoje zadowolenie lub nie w ten sposób, że dłoń trzyma wysoko lub nisko.Pamięta pani jak Trump wyjeżdżał z Warszawy, a małżonka prezydenta podała rękę najpierw Melanii? On był taki zniesmaczony. Muszę powiedzieć, że to pożegnanie z dyplomatycznego punktu widzenia nie było prawidłowe, ale już z punktu widzenia praw kobiet, takiego feministycznego, to ono było nawet bardzo porządne.