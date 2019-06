PiS też będzie świętowało rocznicę 4 czerwca. Zamiast 1989 wspomną rok... 1992

PiS będzie 4 czerwca wspominało rocznicę wydarzeń z 1992 roku. • For. Kuba Atys / Agencja Gazeta

4 czerwca 1989 r. to ważny dzień w polskiej historii, jednak władze nie zaplanowały uroczystych obchodów. Tego dnia premier będzie jednak świętował 4 czerwca, ale roku... 1992. Weźmie on udział w uroczystości odsłonięcia kamienia węgielnego pod pomnik zmarłego w tym roku premiera Jana Olszewskiego.W Gdańsku trwają uroczyste obchody z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. – które nie obyły się bez kontrowersji z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego i gdańskiej prezydentki Aleksandry Dulkiewicz – ale władze w Warszawie nie planują ogólnopaństwowych uroczystości. 4 czerwca odbędzie się jedynie specjalne posiedzenie Senatu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy – który do Gdańska nie pojechał – i szefa rządu.Tego dnia odbędzie się jednak inna uroczystość z okazji 4 czerwca, ale nie 1989 r., ale 1992 r. Chodzi o "noc teczek" , w którą ujawniono sporządzoną przez Antoniego Macierewicza listę byłych agentów SB i UB wśród obecnych władz. To za jej sprawą ze funkcji premiera odwołano Jana Olszewskiego.Właśnie we wtorek 4 czerwca, 27 lat po "nocy teczek", odbędzie się uroczyste odsłonięcie kamienia węgielnego pod pomnik Olszewskiego, który zmarł 7 lutego tego roku . Będzie w nim uczestniczył premier Morawiecki.Pomnik – który ma być upamiętnieniem byłego premiera przez ówczesne władze – stanie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie i obecnie trwa konkurs na jego projekt. Wybierze go specjalny komitet, na którego czele stanął Antoni Macierewicz, przyjaciel Olszewskiego. Jak poinformował sekretarz komitetu, poseł PiS Bartosz Kownacki, to z parafii byłego szefa MON sprowadzano głaz na potrzeby wmurowania kamienia.4 czerwca prawdopodobnie odbędzie się także rekonstrukcja rządu . Zdaniem RMF FM rozpocznie się ona około godz. 10:30.źródło: Gazeta.pl