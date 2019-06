Ziobro zrobił Jakiemu małą uroczystość pożegnalną. Był prezent i komplementy

Zbigniew Ziobro podziękował Jakiemu za pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości • Fot. Twitter / Zbigniew Ziobro

atryk Jaki – już niedługo oficjalnie europoseł – został uroczyście pożegnany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Miłe słowa usłyszał zarówno od ministra Zbigniewa Ziobro, jak i kolegów z resortu. Pochwał pod swoim adresem nie szczędził sobie również... sam Jaki.Patryk Jaki wiceministrem sprawiedliwości nie będzie już długo. Już jutro rano rekonstrukcja rządu , a polityk niedługo wyjeżdża do Brukseli – zdobył bowiem mandat do Parlamentu Europejskiego . Jaki – którego w wyścigu o warszawski ratusz w ubiegłorocznych wyborach samorządowych pokonał Rafał Trzaskowski – zdobył 257 tys. głosów w okręgu nr 10, co jest jednym z najwyższych wyników w PiS.Z okazji europejskiego sukcesu Jakiego polityka postanowił uroczyście pożegnać jego szef, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowano więc na cześć wiceministra małą uroczystość, w której wzięli udział pracownicy ministerstwa. "Dziękuję Patrykowi Jakiemu za solidną, ciężką, efektywną pracę dla Polski" – napisał Ziobro na Twitterze.Z kolei Sebastian Kaleta – który jest typowany na zastępcę Jakiego – napisał pożegnalnie o Jakim: "Mimo, że na w sprawach politycznych nierzadko się różnimy będąc reprezentantami różnych środowisk, Patryk Jaki potrafił nas scalić w jeden, sprawnie pracujący zespół".Sam europoseł Jaki wygłosił krótkie przemówienie, w które wyliczył wszystkiego swoje osiągnięcia, jako wiceminister sprawiedliwości. Pochwalił się m.in. Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ustawami o rejestrze pedofilów czy zakazie cofania liczników oraz reformą systemu komorniczego."Wszystko co robiłem z zasady było krytykowana i ośmieszane. Dziękuje wszystkim, którzy mimo to byli ze mną i pomogli zostawić tyle dobrych projektów dla Polski" – dodał w pożegnaniu.