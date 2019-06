Dulkiewicz ostro w ECS: Jeżeli PiS wygra wybory, to możemy pakować swoje "zabawki"

Aleksandra Dulkiewicz ostrzegła przed wygraną PiS w jesiennych wyborach • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

leksandra Dulkiewicz nie przebierała w słowach podczas debaty zorganizowanej z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Prezydentka Gdańska stwierdziła, że wygrana PiS w jesiennych wyborach będzie końcem polskiego samorządu.W Gdańsku trwają obchody z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Nie obyło się bez kontrowersji. Zaproszenia do rozmów przy okrągłym stole nie przyjął premier Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek zupełnie zignorował Aleksandrę Dulkiewicz . Prezydentka Gdańska próbowała zaprosić szefa rządu do debaty, ten jednak nawet się nie zatrzymał, tylko w towarzystwie obstawy po prostu poszedł dalej.Na późniejszej konferencji prasowej oburzające zachowanie premiera – który przyznał potem, że polityczkę jednak widział – skomentowała sama Dulkiewicz . Prezydentka Gdańska skrytykowała również partię Morawieckiego w późniejszej debacie "Samorządowa Europa - Pamięci Pawła Adamowicza".– Jeżeli jesienią Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to myślę, że my – samorządowcy – możemy już pakować swoje "zabawki", albo one zostaną za nas zapakowane, bo naprawdę samorządu w Polsce nie będzie – stwierdziła stanowczo.Przypomnijmy, że wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią tego roku między 12 października a 12 listopada. Pierwsze wybory tego roku – do Parlamentu Europejskiego – wygrało właśnie PiS