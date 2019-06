To może być spora zmiana. Piotr Müller ma zostać nowym rzecznikiem rządu PiS

Piotr Müller jest obecnie wiceministrem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ekonstrukcja rządu dopiero przed nami, ale już znamy kilka nazwisk. Jak ujawniono w poniedziałkowy wieczór, relacje między rządem a mediami nadzorował będzie Piotr Müller, dotychczas wiceminister w jednym z resortów.Zapowiadana rekonstrukcja rządu – konieczna, gdyż spora część obecnego rządu zdobyła mandaty do Parlamentu Europejskiego – oraz zaprzysiężenie nowych ministrów ma się odbyć we wtorek około godz. 10:30 w Pałacu Prezydenckim – ustalili reporterzy RMF FM , powołując się na informacje, które zdobyli w KPRM oraz KPRP. Giełda nazwisk w związku z rekonstrukcją ruszyła już dawno , ale stacja RMF FM ujawniła teraz dokładne szczegóły. Okazuje się, że szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego zastąpi prawdopodobnie Elżbieta Witek. Z kolei Bożena Borys-Szopa pojawi się w resorcie rodziny za Elżbietę Rafalską.Z kolei portal 300polityka.pl nieoficjalnie dowiedział się, kto zostanie nowym rzecznikiem rządu. Dotychczasowa rzeczniczka Joanna Kopcińska w wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymała bowiem mandat z okręgu łódzkiego. Będzie to Piotr Müller.Kim jest nowy rzecznik? Pochodzący ze Słupska Müller skończył prawo, obecnie jest wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Posłem jest od niedawna, bo zaledwie od końca grudnia 2018 r. Mandat otrzymał po śmierci posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej i rezygnacji Piotra Karczewskiego. W wyborach do PE zdobył 10 573 głosy w województwie pomorskim.źródło: 300polityka.pl