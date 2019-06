Wiemy, kto zastąpi Beatę Szydło na fotelu wicepremiera. Gigantyczne wyróżnienie dla tego polityka

Premier najpewniej tylko potwierdzi te ustalenia. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego po wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie tajemnicą jeszcze do wtorku do godziny 10:30. To wtedy właśnie premier ma powiedzieć o zmianach kadrowych, które dokonają się w jego gabinecie. Nie trzeba jednak czekać tak długo. "Fakt" już teraz podaje konkretne nazwiska, które dzisiaj ma ogłosić Morawiecki.Jedną z największych niewiadomych było obsadzenie stanowiska po wicepremier Beacie Szydło. Według informacji " Faktu " jej stołek nie zostanie zlikwidowany i obejmie go Jacek Sasin. To on ma być nowym wicepremierem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz przewodniczącym Komitetu Społecznego.Z kolei Joachima Brudzińskiego w szefowaniu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji ma zastąpić posłanka PiS Elżbieta Witek . Potwierdzają się więc wcześniej podawane informacje. Nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej ma natomiast zostać Bożena Borys-Szopa, a poseł z Podlasia Dariusz Piontkowski ma zastąpić Annę Zalewską na fotelu minister edukacji.Przy rekonstrukcji rządu zastanawiano się także, czy nadal będzie istniało stanowisko ministra ds. pomocy humanitarnej, które specjalnie stworzono dla Beaty Kempy. Okazuje się, że tak, ponieważ następcą minister zostanie Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości i bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry.Z rządem pożegna się także minister finansów Teresa Czerwińska, której miejsce zajmie jej podwładny – wiceminister Marian Banaś. Jarosław Kaczyński od dawna nie był zadowolony z postawy Czerwińskiej zwłaszcza przy okazji ogłoszenia tzw. piątki Kaczyńskiego, o czym informowaliśmy wcześniej w naTemat źródło: Fakt