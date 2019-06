Ziobro rozdał pamiątkowe medale dla wyróżniających się prokuratorów. Wyryto na nich napis z błędem…

Medale wręczone przez Ziobrę były z błędem. • fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

T

o była uroczystość z pompą. Zaproszono byłych prokuratorów, do Warszawy zjechali dyrektorzy poszczególnych departamentów Prokuratury Krajowe. Podczas obchodów 25-lecia istnienia Pionów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Krajowej wręczono zasłużonym prokuratorom medale – i jak poinformował "Newsweek", łacińską sentencję wyryto na nich z błędem.– Silny pion do zwalczania przestępczości zorganizowanej, ulokowany na najwyższym szczeblu prokuratury wyposażony w odpowiednie instrumenty prawne i zaplecze logistyczno - technologiczne, zawsze stanowił priorytet moich działań – mówił na uroczystości Ziobro.Poza nim obecny był także prokuratur krajowy Bogdan Święczkowski. Jak jednak zauważa "Newsweek", zasłużonym prokuratorom wręczono m.in. okolicznościowe medale, na których wyryto m.in. łacińską sentencję przypisywaną Senece: "Bonis nocet, qui malis parcit", co oznacza "kto złym pobłaża, dobrym szkodzi".Rzecz w tym, że na medale wkradł się błąd – zamiast "malis" napisano "mails". – W Prokuraturze Krajowej widocznie nawet paremii nie potrafią już przepisać bez błędu – podsumował na łamach "Newsweeka" jeden z prokuratorów.Przypomnijmy, że sam Ziobro ma inne problemy na głowie. Ujawniono bowiem, że jeden z polskich handlarzy dopalaczy chciał zapłacić za zamach na jego życie . Za zleceniodawcą wystawiono list gończy źródło: Newsweek