Kim jest Bożena Borys-Szopa, nowa minister rodziny w rządzie PiS?

Bożena Borys-Szop została nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej. • Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

dy kilku ministrów zdobyło mandat europarlamentarzysty, kwestią czasu było, kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu. I te zmiany właśnie się dokonały. Następcą Elżbiety Rafalskiej, która jedzie do Brukseli, zostanie Bożena Borys-Szopa. Co o niej wiadomo?Bożena Borys-Szopa zasłynęła jako ta posłankaPiS, która zablokowała projekt antyaborcyjny, który zakładał wprowadzenie w Polsce zakazu aborcji eugenicznej. Jako szefowa komisji polityki społecznej odesłała projekt "Zatrzymaj aborcję" do podkomisji. Tak trafił do zamrażalki, gdzie leży spokojnie do dziś.Urodziła się na Śląsku w Lędzinach w 1954 roku. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, po uzyskaniu dyplomu magister prawa kształciła się jeszcze na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wiele lat pracowała później w śląskich kopalniach jako specjalista do spraw BHP.W 1991 weszła w skład zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, od 1998 do 2002 była przewodniczącą Rady Ochrony Pracy przy Sejmie. Swoją karierę polityczną początkowo związała z AWS . W 2001 roku startowała z list Akcji Wyborczej Solidarność do Sejmu, ale ugrupowanie nie przekroczyło wymaganego progu wyborczego i Borys-Szopa niejako została na lodzie.W późniejszych latach zbliżyła się do PiS. Od 2006 do 2008 pełniła funkcję głównego inspektora pracy, a 1 listopada prezydent Lech Kaczyński powołał ją na stanowisko doradcy do spraw społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi. Jednocześnie była też doradcą prezydenta do spraw prawa pracy i i BHP.We wrześniu 2009 została podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Niespełna 3 miesiące po katastrofie smoleńskiej została odwołana ze stanowiska. W wyborach samorządowych w 2010 roku została radną sejmiku śląskiego. Startowała z listy PIS. 4 lata później udało jej się ponownie zostać radną, ale stanowiskiem nie cieszyła się długo. Wystartowała w wyborach do Sejmu w 2015 roku i została posłanką klubu PiS Bożena Borys-Szop jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego oraz szefową sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. 4 czerwca zastąpiła na stanowisku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską , choć ta miała forsować rozwiązanie, by jej następcą został wiceminister Stanisław Szwed.