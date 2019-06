Tomasz Komenda zaczyna walkę o zadośćuczynienie. Wiemy, gdzie odbędzie się rozprawa

Sprawą zadośćuczynienia i odszkodowania dla Komendy zajmie się Sąd Okręgowy w Opolu. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

ecyzją Sądu Najwyższego sprawą odszkodowania i zadośćuczynienia dla niesprawiedliwie skazanego Tomasza Komendy zajmie się Sąd Okręgowy w Opolu. Mężczyzna domaga się blisko 19 milionów złotych za kilkanaście lat spędzonych niesłusznie za kratkami.Przypomnijmy, że Tomasz Komenda , skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo, których nie popełnił, po 18 latach odsiadki wyszedł na wolność w marcu zeszłego roku. Po paru miesiącach został prawomocnie uniewinniony. Sprawa jego odszkodowania i zadośćuczynienia została wcześniej zwrócona przez wrocławski Sąd Okręgowy do Sądu Najwyższego . Ten zdecydował, że sprawą Komendy zajmie się ostatecznie Sąd Okręgowy w Opolu. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", najbardziej prawdopodobnym terminem rozprawy będzie początek września.– Formalnie jeszcze żadne orzeczenie z aktami z Sądu Najwyższego do nas nie wpłynęło, jednak jest to kwestia kilku najbliższych dni – poinformował rzecznik prasowy opolskiego Sądu Okręgowego sędzia Daniel Kliś.W Opolu 42-latek będzie domagać się w ramach zadośćuczynienia po milionie za każdy rok spędzony niesłusznie w więzieniu, a także 811 tys. 500 zł odszkodowania. Jeżeli uda mu się otrzymać 19 milionów złotych, będzie to najwyższe odszkodowanie w historii polskiego sądownictwa.źródło: "Gazeta Wyborcza"