Terlecki chciał bronić kolegę. Przypadkiem wygadał się, po co Kuchciński latał na Podkarpacie

Ryszard Terlecki próbował wytłumaczyć, dlaczego Marek Kuchciński tak często latał akurat do Rzeszowa. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Radomir Wit: Co to były za konsultacje legislacyjne na Podkarpaciu?



Ryszard Terlecki: Legislacyjne?



No, Marszałek mówił, że po to na Podkarpacie musiał tyle latać.



No bardzo różne, pamiętajmy, że marszałek jest również posłem, musi się spotykać z wyborcami, nie może się z nimi spotykać przecież w Warszawie, bo jest posłem z Podkarpacia.



No ale w innych częściach kraju tak często się nie spotyka.



No bo jest posłem z Podkarpacia.



Marszałkiem jest wszystkich, czy tylko Podkarpacia?



Marszałkiem jest wszystkich, ale posłem jest z Podkarpacia, tam jest wybierany.

icemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki chciał wytłumaczyć, dlaczego Marek Kuchciński tak często latał akurat z Warszawy do Rzeszowa. Jednak słowa polityka PiS postawiły jego partyjnego kolegę w jeszcze gorszej sytuacji.Marszałek Sejmu dużo latał do Rzeszowa i ogólnie na Podkarpacie. To fakt, z którym nawet Marek Kuchciński się zgodził i przestał się tego zapierać. Media doliczyły się ponad stu takich lotów, na stronie Kancelarii Sejmu opisano 85. Zdecydowana większość odbyła się w ciągu ostatnich 17 miesięcy, przez pierwsze 26 miesięcy urzędowania Kuchciński latał tylko 6 razy.A dlaczego akurat tak dużo lotów było na Podkarpacie? Próbował to wyjaśnić w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem wicemarszałek Sejmu. Ryszard Terlecki najwyraźniej jednak nie do końca przemyślał swoje słowa, bo to, co zapewne miało być zapewne oczywistym poświadczeniem uczciwości marszałka, ostatecznie jeszcze bardziej Marka Kuchcińskiego pogrąża. Rozmowa przed kamerą wyglądała tak:W czym problem? Chodzi o to, że jak tłumaczył Terlecki, marszałek Sejmu latał na Podkarpacie spotykać się ze swoimi wyborcami. Problem w tym, że do wypełniania obowiązków stricte poselskich Kuchcińskiemu nie powinien przysługiwać rządowy samolot o zasięgu transatlantyckim ani wojskowy śmigłowiec.W podróżach na spotkania z podkarpackim elektoratem Marek Kuchciński może korzystać z darmowych przelotów rejsowymi samolotami. Z tego przywileju jednak marszałek nie korzystał. Wolał angażować horrendalnie drogą w utrzymaniu maszynę rządową i często zapraszać na jej pokład członków swojej rodziny.źródło: TVN24