"Kłamie w imieniu Kuchcińskiego". Był dziennikarzem, teraz staje się twarzą afery lotniczej PiS

Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacji Sejmu, stał się twarzą kryzysu Marka Kuchcińskiego. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

pozycja żąda dymisji Marka Kuchcińskiego, ale i dyrektora Centrum Informacji Sejmu. Posłowie zarzucają Andrzejowi Grzegrzółce kłamstwa w sprawie lotów marszałka rządowym samolotem. A sejmowi reporterzy wytykają, że dobrze zapowiadający się dziennikarz stał się trybikiem w politycznej machinie. – Myli funkcję rzecznika marszałka z bezstronną, urzędniczą funkcją szefa CIS – uważa Tomasz Skory z RMF FM. Inny dziennikarz dorzuca: – Kłamie w interesie marszałka.

To on wychodził do dziennikarzy i wygłaszał oświadczenia w kłopotliwej dla PiS sprawie lotów marszałka Kuchcińskiego rządowymi samolotami . I to on stał się "chłopcem do bicia", "tarczą obronną" najbardziej milczącego marszałka w historii polskiego Sejmu.









Reporter sejmowy Myślę, że podjął tę decyzję, by jego kariera potoczyła się szybciej. Ta praca w Sejmie na początku wydawała się dość spokojna. Przez ostatnie 10 lat szef biura Centrum Informacyjnego Sejmu był osobą anonimową. A przy tym marszałku zaczęło się bardzo dużo dziać, był protest dziennikarzy, sejmowej opozycji i Andrzej pojawił się w pierwszym szeregu i zaczął się kojarzyć z władzą.

Pierwszy dzień Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Andrzej Grzegrzółka, dyrektor CIS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta