"Fakt" podpatrzył, jak Kaczyński potraktował Morawieckiego. Premier musiał stać przed budynkiem

o była nerwowa środa przy Nowogrodzkiej. Od godz. 13.00 - z przerwą - do godzin nocnych prowadzono dyskusje w centrali Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, że druga część rozmów prezesa PiS z politykami partii rządzącej dotyczyła sprawy Marka Kuchcińskiego i jego niezbyt służbowych lotów. Fotoreporter "Faktu" przed budynkiem partii wypatrzył premiera Mateusza Morawieckiego.– Kolejne spotkanie sztabu za nami. Tego typu narady odbywamy regularnie od wielu tygodni i nie ma w tym nic nadzwyczajnego – mówiła po popołudniowej części rozmów przy Nowogrodzkiej rzeczniczka partii Anita Czerwińska. W tym spotkaniu brali udział m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, Ryszard Terlecki czy Beata Szydło.Gdy prezes PiS rozmawiał m.in. z wicepremierem Piotrem Glińskim, premier Mateusz Morawiecki czekał przed siedzibą partii. Uchwycił to obiektyw fotoreportera "Faktu".Jak odnotowuje tabloid, szef rządu na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim czekał aż dwie godziny w dusznym powietrzu. "Klimatyzowane wnętrze limuzyny tym razem z pewnością nie poprawiło atmosfery" – komentuje tabloid.Wieczorem przy Nowogrodzkiej doszło do kolejnej serii spotkań – już bardziej owianych tajemnicą. Wiadomo, że na rozmowy do prezesa PiS przyjechał bohater zamieszania ostatnich dni , marszałek Marek Kuchciński. W czwartek o godz. 12.30 spodziewane jest wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie nocnych narad w jego gabinecie.źródło: fakt.pl