Ta wieś liczy 500 mieszkańców, a teraz usłyszała o niej cała Polska. Tam ma mieć działkę Kuchciński

Więcej zdjęć (2) Huwniki. Tu znajduje się Placówka Strażnicy Granicznej i lądowisko dla helikopterów. Tu miał przylatywać marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Tu w lutym był premier Morawiecki. • Fot. Adam Guz/KPRM/ Kancelaria Premiera/Facebook

d 2002 roku w Huwnikach pod ukraińską granicą znajduje się Placówka Straży Granicznej. Obok, od 2006 roku, działa tu nowoczesne lądowisko dla śmigłowców. I właśnie tu, pod wsią liczącą około 500 mieszkańców, miały lądować śmigłowce z marszałkiem Sejmu na pokładzie. Tu, w Huwnikach, Marek Kuchciński ma mieć też działkę, którą podobno odwiedza. Sprawdzamy. Ale mieszkańcy reagują inaczej niż można się spodziewać...

Przy okazji afery "Kuchciński-gate" Huwniki zyskały ogromny rozgłos. Niemal wszystkie drogi tu ostatnio prowadzą. Mała wieś w gminie Fredropol, położona 20 kilometrów od Przemyśla – rodzinnego miasta marszałka Sejmu – pojawia się praktycznie we wszystkich doniesieniach o jego lotach na Podkarpacie. W jakimś sensie odczuwa chwile sławy.



Od marca 2016 do lipca 2019 roku Marek Kuchciński miał latać do Huwnik siedem razy. A być może, jak sugeruje Wirtualna Polska, "jeszcze częściej niż wynika z oficjalnych danych podanych przez Kancelarię Sejmu".





Huwniki. • Fot. Wikipedia/C BY-SA 3.0

Media wiele pisały o tym, że właśnie tu marszałek Sejmu ma działkę Niektóre donosiły o posiadłości. Przekaz był jeden."Kuchciński lądował w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, gdzie czekała już na niego limuzyna SOP, która zabierała go na działkę lub do domu" – podawano. Pisano też, na przykład, że Kuchciński chętnie na tej działce wypoczywa.Jak często tu przyjeżdża? Chcieliśmy sprawdzić, co to za działka lub posiadłość. Jednak mieszkańcy Huwnik, z którymi udaje mi się porozmawiać, są zaskoczeni. Niektórzy szeroko otwierają oczy ze zdumienia, bo o żadnej działce marszałka Sejmu u siebie nie słyszeli.Lokalni działacze wiedzą więcej. Oni przyznają anonimowo, że działka jest. Ale – tu kolejne zaskoczenie – twierdzą, że dziś kompletnie nie do wypoczynku.– To jest bzdura. Proszę nie wierzyć w te bzdury, że tam coś jest. Tam nie ma żadnego domu, żadnego majątku. Nie ma nic. Tam są krzaki. Wszystko jest pozarastane. Wszystko jest dziko zarośnięte. Wszystko trzeba by tam oczyścić – reaguje emocjonalnie jeden z nich.Nasz rozmówca przyznaje, że nie wie, o którą działkę konkretnie chodzi, ale twierdzi, że zna okolicę. – Tam kiedyś były grunty nieużytków rolnych, gdzie bydło się wypasało. A potem wszystko zarosło. Agencja sprzedała ziemię na działki. Dużo ludzi z Przemyśla wtedy je kupowało, nie wiem, czy rodzina marszałka też. W każdym razie dziś nic się tam nie dzieje, wszystko zarasta, chwasty rosną – opowiada.Inny z lokalnych urzędników też twierdzi, że nie widzi możliwości, by korzystać z tej działki. – Ona znajduje się w obszarze leśnym. Od lat po prostu jest i tyle. Nie ma możliwości korzystania z niej – mówi naTemat. Według niego działka nie jest duża. Jest zalesiona. I jest pewien, że nie ma tam żadnego domku.Czy marszałek odwiedzał działkę, tego nie wiemy. Ale mógł lądować w Huwnikach, bo np. odwiedzał Straż Graniczą. Na pewno w 2016 roku przywiózł do Huwnik przewodniczącego szwedzkiego Riksdagu. Razem wizytowali wówczas Bieszczadzki Oddział SG. "Zaprezentowano sprzęt używany do ochrony granicy państwowej oraz lotnisko i hangar dla śmigłowców wraz ze stacjonującym tam sprzętem" – to wspomnienie z tej wizyty na stronie Bieszczadzkiego Oddziału SG. Ale mógł też jechać z Huwnik do domu w Przemyślu. – W mieście się o tym mówi. Że po co miał latać do Rzeszowa, skąd do Przemyśla jedzie się 40 minut, skoro z Huwnik jedzie się 15 minut. Zawsze szybciej – mówi jeden z lokalnych polityków.Z Huwnik blisko też do Kalwarii Pacławskiej, gdzie, jak wiadomo, marszałek był na odpuście.Przy Strażnicy, gdzie jest lądowisko dla helikopterów, biegnie droga powiatowa, którą można dojechać również do Arłamowa. Teren jest ogrodzony, położony obok miejscowości. Mało kto tamtędy przechodzi. – Turyści jeżdżą do Kalwarii i do Arłamowa. Przez Huwniki tylko przejeżdżają – twierdzi jeden z mieszkańców.Ale słyszę, że jak raz przyleciał Marek Kuchciński, to samochody na obcych rejestracjach zatrzymywały się przy lądowisku. – Ludzie wtedy stali i robili zdjęcia. On tam był może ze 20-30 minut. Widziałem to na własne oczy. To był jedyny raz, gdy widziałem tu Kuchcińskiego. Ta wizyta była nagłośniona – opowiada nam jeden z mieszkańców.W Huwnikach mieszka około 500 osób. Oprócz Strażnicy znajduje się tu Dom Pomocy Społecznej. I to właściwie wszystko. W lutym byli tu z wizytą premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński. Odwiedzili Strażnicę, ale spotkania z elektoratem nie było.– Helikoptery lądują u nas non stop. Nie wiadomo, czy wojskowe, czy cywilne, nie wiemy kto jest na pokładzie. Myśmy się już do nich przyzwyczaili. Chyba nikt już nie zwraca na nie uwagi – słyszę. Mężczyzna dodaje jeszcze, że żadnych rządowych kolumn nie widać.Pytam o loty marszałka. Nikt nie wie. "Nie mam pojęcia" – to najczęstsza odpowiedź. Jakby się zmówili. Nikt nie zgadza się na podanie nazwiska. Mam wrażenie, że w ogóle nikogo podróże marszałka tu nie obchodzą. – Mieszkam niedaleko Strażnicy. Tu ciągle jakieś helikoptery lądują. Ale czy to pan marszałek? Nie mam bladego pojęcia. Naprawdę nie wiem. Tylko raz widziałam, jak premier jechał na Arłamów – reaguje młoda mieszkanka.Lokalny działacz: – Wiem, że bywał na Strażnicy, ale co i jak, nie mam pojęcia. Nie wiem, ile razy. Mam inne sprawy na głowie.I jeszcze jeden: – Nic nie wiem, oprócz tego, że w ubiegłym roku był na odpuście. Wtedy widziałem go osobiście.Zapytaliśmy oficjalnie, ile razy marszałek lądował w Huwnikach, ale do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Straży Granicznej.