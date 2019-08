Nie tylko żona i dzieci. Lista gości z rodziny Kuchcińskiego w samolocie znów się wydłuża

Marszałkowi Sejmu na pokładzie samolotu oprócz żony i dzieci towarzyszyła także jego siostra. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

ista gości, których zapraszał na pokład rządowego samolotu Marek Kuchciński zaczyna przypominać opasły tom książki telefonicznej. Okazuje się, że marszałkowi towarzyszyli nie tylko jego żona, koledzy z partii i ich małżonki. Na pokładzie samolotu znalazła się też siostra Marka Kuchcińskiego.Marszałkowi podczas jego podróży rządowym samolotem towarzyszyła jego żona i właściwie od tego zaczęła się cała afera. Później okazało się, że nie tylko żona, ale jeszcze dzieci. Jakby tego było mało, marszałek zapraszał na pokład także polityków PiS i ich małżonki. A to jeszcze nie koniec nazwisk.Jak ustalili dziennikarze portalu TVN24, w dokumentach znalazł się też ślad po siostrze marszałka, Beacie. Leciała z Markiem Kuchcińskim 21 października 2018 roku z Rzeszowa do Warszawy. Na pokładzie był też wówczas syn marszałka, Zbigniew Szymon.Okazuje się, że większość Polaków uważa, że Kuchciński powinien zostać zdymisjonowany. W sondażu SW Research na zlecenie portalu rp.pl padło pytanie: "Czy w związku z ujawnieniem informacji o lotach rodziny marszałka Sejmu rządowymi samolotami Marek Kuchciński powinien podać się do dymisji?".Aż 67,7 proc. ankietowanych opowiedziało się za dymisją Kuchcińskiego. 17,5 proc. badanych nie miało wyraźnego zdania na ten temat, a zaledwie 14,7 proc. uważa, że Kuchciński powinien zachować stanowisko.W środę w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej odbyły się specjalne spotkania. Oficjalnie mowa była o planach na kampanię wyborczą. Trudno jednak uwierzyć, by nie rozmawiano na temat przyszłości Kuchcińskiego , którego prywatne loty rządowym samolotem położyły się cieniem na całej partii i mogą rzutować na wynik wyborów. Wieczorem sam bohater zamieszania też stawił się przy Nowogrodzkiej.źródło: TVN24