Sąd popełnił błąd? Są wątpliwości, czy Dawid Kostecki powinien się znaleźć w tym areszcie

Część opinii publicznej uważa, że w śmierć boksera zamieszane były osoby trzecie. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

W

edług ustaleń "Rzeczpospolitej" Dawid Kostecki przebywał w tym samym areszcie, co mężczyzna, w którego sprawie bokser miał być świadkiem prokuratury. Dziennik zastanawia się nad tym, czy sąd nie popełnił przypadkiem błędu.Przypomnijmy, w miniony piątek w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka samobójstwo popełnił Dawid "Cygan" Kostecki . 38-latek powiesił się w celi. Zaalarmowani funkcjonariusze Służby Więziennej reanimowali mężczyznę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Niestety, nie udało się uratować skazanego.Jak informuje "Gazeta Wyborcza", pięściarz jest już trzecią osobą zamieszaną w tzw. aferę podkarpacką , która zginęła w ostatnim czasie."Praski sąd z pełną świadomością umieścił Dawida Kosteckiego w areszcie na Białołęce, wiedząc, że przebywa tam również mężczyzna oskarżony o rozbój, w którego procesie bokser miał być świadkiem" - czytamy w gazecie. Sąd rejonowy posiadał pełną wiedzę o tym, że w areszcie przebywa także Tomasz G.Dziennik zastanawia się na tym, czy pobyt obu mężczyzn w jednym areszcie miał związek z samobójstwem boksera. W końcu w Warszawie był jeszcze areszt na Służewcu Kostecki powiesił się w pozycji leżącej, co wzbudziło wiele wątpliwości. Rozmawialiśmy na ten temat z kryminologiem, prof. Brunonem Hołystem. – Oczywiście, że da się powiesić na leżąco . Nie jest to z punktu widzenia kryminalistyki sądowej nic nadzwyczajnego – stwierdził prof. Hołyst.Ekspert podkreślił, że istotne są motywy, jakimi kieruje się samobójca. – To może być na przykład złe traktowanie skazanego przez funkcjonariuszy czy też przez współwięźniów. Czasami ich presja jest tak silna, że osadzony nie widzi innego wyjścia, jak targnięcie się na życie – wyjaśnił profesor.źródło: Rp.pl