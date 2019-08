Miller znowu pozytywnie zaskoczył w mediach społecznościowych. Złożył życzenia urodzinowe wnuczce

Leszek Miller pokazał ponownie, że "umie w internety" i zaskoczył pozytywnie swoją wnuczkę. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

L





eszek Miller lubi od czasu do czasu zadowolić swoich fanów w mediach społecznościowych wrzucając jakąś ciętą ripostę pod adresem PiS. Czasami jednak polityk SLD zaskakuje, kiedy ciepło wspomina w poście o swoich najbliższych, w tym o wnuczce. Tym razem było podobnie.Były premier Leszek Miller, chociaż sam temu zaprzecza, co zrobił m. in. w rozmowie z naTemat , to jest jednym z najbardziej aktywnych polityków w mediach społecznościowych. I co najważniejsze – jest internetowym królem i robi to dobrze. Przypomnieć należałoby chociaż jego cięte riposty pod adresem PiS z wykorzystaniem motywu z "Gry o Tron" W jednym z wywiadów zdradził nam, że poniekąd jego sukcesy w sieci to zasługa jego wnuczki Moniki, która podsyła mu ciekawe linki. Dla polityka SLD jest ona wyjątkową osobą, w końcu to jego jedyna wnuczka, córka zmarłego syna Leszka Millera juniora Ostatnio były lider SLD wyznał, że cieszy się, że jego wnuczka podjęła kolejne wyzwanie i wystartuje w "Tańcu z Gwiazdami". – Widzę, że jest bardzo zdeterminowana i podekscytowana. Życzę jej, żeby Kryształowa Kula trafiła w jej ręce i w ręce jej partnera – stwierdził Leszek Miller i dodał, że z zapartym tchem będzie oglądał występy Moniki.W sobotę Miller na Twitterze zamieścił filmik, na którym widzimy, jak jego wnuczka tańczy z psem. Do nagrania Leszek Miller załączył także... życzenia urodzinowe. "Dwie dziewczyny w zmysłowym tańcu. Moniko, w dniu urodzin moc serdeczności i najpiękniejszych życzeń" – napisał polityk.