Dlaczego Witek została marszałkiem Sejmu? Schetyna: Może chodzić o jej problemy z ministerialnym "kolegą"

Elżbieta Witek nie mogła dogadać sie z Jarosławem Zielińskim? • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

– Nie zazdroszczę jej po tych przygodach – tak wybór Elżbiety Witek na marszałek Sejmu skomentował na antenie Polsat News lider KO Grzegorz Schetyna. Tym samym zdradził również, jaki mógł być prawdziwy powód jej awansu, o którym mówi się w sejmowych kuluarach.

To, że Jarosław Zieliński jest specyficzną osobą i politykiem wiadomo już od jakiegoś czasu. Wiceminister spraw wewnętrznych, który w rządzie PiS odpowiada za służby mundurowe, nie raz już zaskoczył swoją "pomysłowością" – chociażby rozsypywanie konfetti ze śmigłowca czy huczne świętowanie przy wystrzałach z armat.



Według Grzegorza Schetyny to właśnie wiceminister Zieliński był jednym z czynników, które zmusiły PiS do wypchnięcia Elżbiety Witek na stołek po Marku Kuchcińskim. Lider Koalicji Obywatelskiej stwierdził w programie "Wydarzenia i opinie" na antenie Polsat News, że "nie zazdrości jej po tych przygodach".



– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to jest zwieńczenie myśli o spełnieniu w polityce. Po paru tygodniach minister Witek odchodzi z niego po tym – jak mówią sejmowe kuluary – bo nie akceptuje jej wiceminister Zieliński, który nie chce się dzielić zarządzaniem resortem – zdradził kuluarowe sekrety Schetyna i dodał, że nie będzie współczuł Mariuszowi Kamińskiemu , "który będzie się Zielińskim zajmował".Przypomnijmy, że Elżbieta Witek zastąpiła na stanowisku Marka Kuchcińskiego. Bohater afery "Kuchciński Travel", który zabierał na pokład rządowego samolotu członków swojej (i nie tylko) rodziny, został zmuszony do złożenia dymisji. Miała to być odpowiedź PiS na oczekiwania wyborców.Kuchciński w czwartek zapowiedział złożenie dymisji, w piątek to zrobił, na jego miejsce PiS bez problemu przeforsowało swoją kandydatkę Elżbietę Witek. źródło: Polsat News