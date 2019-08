Kuriozalny komplement Glińskiego. Nazwał Holecką "prawdziwym mężczyzną"

Zdaniem Piotra Glińskiego Danuta Holecka za poprzedniej władzy zachowywała się jak mężczyzna i niepowodzenia "przyjęła na klatę". • Fot. Screen z TVP / Sławomir Kamiński /AG

D

anuta Holecka prowadzi główne wydanie "Wiadomości" z przerwami od 1997 roku. O jej postawie podczas tych "przerw" z uznaniem wyraził się Piotr Gliński. Minister twierdzi, że Holecka zachowywała się wówczas jak mężczyzna.– Ona się zachowała po prostu jak prawdziwy, przepraszam, mężczyzna. Brała to na klatę, nie dawała się wyrzucić, bo dlaczego miała być dobra dziennikarka wyrzucona z TVP? – powiedział o Danucie Holeckiej Piotr Gliński podczas wywiadu dla portalu 300polityka.pl.Minister przypomniał, że podczas rządów PO-PSL dziennikarka była skazana na funkcjonowanie w TVP3. – Siedziała w tej piwnicy jak w kazamatach i śmialiśmy się, że jesteśmy w katakumbach i że to taka rzeczywistość, którą trzeba przetrwać. Nie dawała się wyrzucić, bo dlaczego miała być dobra dziennikarka wyrzucona z TVP? Natomiast nie miała żadnego wpływu na jej funkcjonowanie – wspominał Gliński Minister kultury stwierdził podczas rozmowy, że TVP nigdy nie była obiektywna. – Kto był właścicielem telewizji, to kształtował jej wizję i to zupełnie oczywiste. Za rządów PO-PSL wszystkie duże media, potężne media były w rękach jednej opcji. Ideologicznie, światopoglądowo, establishmentowo – wyjaśnił minister.Gliński przypomniał czasy, gdy nazywano go "premierem z tabletu". – Media albo mnie ignorowały i absolutnie nic nie pisały, albo mnie grillowały i to równo we wszystkich trzech telewizjach. Może z wyjątkiem pojedynczych dziennikarzy. Unicestwić, zanihilować albo zabić. Takie to były media – wspomniał minister.źródło: 300polityka.pl