Były radny PiS skazany za znęcanie się nad żoną. Dostał dwa lata bezwzględnego więzienia

Zapadł wyrok ws. byłego radnego PiS Rafała P. Sąd skazał go na dwa lata bezwzględnego więzienia. • Fot. Grażyna Marks / Agencja Gazeta

R

afał P., były radny PiS z Bydgoszczy, został skazany na dwa lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad żoną. Ponadto dostał zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 metrów na pięć lat. Musi także zapłacić pokrzywdzonej 75 tys. zł zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny. O tej sprawie usłyszała cała Polska . Prokuratura oskarżała Rafała P. o fizyczne, psychiczne, ekonomiczne i seksualne znęcanie się nad żoną, Karoliną. Jej dramat miał trwać 12 lat.Jak podaje "Express Bydgoski", sąd zdecydował o odtworzeniu na sali dotąd nieznanych nagrań dokonywanych przez kobietę od 2014 roku. Materiały są wstrząsające. Z zapisów wynika, że były działacz PiS krzyczał do żony m.in.: "Rzygam tobą. Pier... cię (...) Jeb...ta jesteś. Spier...j, kur... Zaj... cię!". Oskarżony podważał wiarygodność tych nagrań.Rafał P., który wystąpił z PiS, gdy wybuchł skandal, początkowo wszystkiemu zaprzeczał. Później mówił, że "czasami" zdarzało mu się zatykać żonie ręką usta. Tłumaczył, że pochodzi z konserwatywnej rodziny, gdzie mężczyzna "zarabia, a żona sprząta, gotuje, prasuje", o czym pisaliśmy w naTemat w 2018 r. W końcu zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd orzekł wobec oskarżonego dwa lata bezwzględnego więzienia, zakaz zbliżania się do Karoliny Piaseckiej na odległość mniejszą niż 50 metrów na 5 lat, 75 tys. zł zadośćuczynienia i 4 tys. złotych jako pokrycie kosztów sądowych. Sędzia Bartosz Lau uzasadniając wyrok stwierdził, że sąd nie ma wątpliwości co do winy Rafała P.Przypomnijmy, że prokuratura początkowo żądała zaskakująco niskiego wymiaru kary: dwóch lat ograniczenia wolności w formie 30 godzin prac społecznych miesięcznie. W tej sprawie interweniowała Prokuratura Krajowa.źródło: " Express Bydgoski