"My Kaszubi...". Tusk na pożegnanie z Radą Europejską powiedział kilka słów od serca

Donald Tusk pożegnał się ze stanowiskiem szefa RE. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Donald Tusk zawsze z dumą podkreślał swoje kaszubskie pochodzenie. • Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta

onald Tusk po raz ostatni wystąpił na szczycie Rady Europejskiej jako jej przewodniczący. Polski polityk razem z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem pożegnali się ze swoimi funkcjami na konferencji prasowej. Tusk w swoim krótkim, ale osobistym wystąpienie nie zapomniał nawiązać do swoich kaszubskich korzeni.– My Kaszubi musimy być twardzi, inaczej byśmy nie przetrwali nie najłatwiejszej naszej historii. To jest jakoś tam poruszający moment. To że ja nie mam łez w oczach, to nie znaczy, że ci, którzy mnie żegnali, się nie popłakali, a było kilku takich. Odczułem taką osobistą satysfakcję, że jestem ciągle twardy, mimo upływu lat i że nie poddaję się wzruszeniom zbyt łatwo – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie RE.Te słowa nie są przypadkowe. Przypomnijmy, że Donald Tusk niejednokrotnie zaznaczał swoją przynależność do Kaszub . A to zapewne jedna z przyczyn, przez które PiS od lat nie może przejąć tego regionu, pomimo usilnych starań. Szerzej opisał to dla naTemat.pl Jakub Noch w swojej powyborczej analizie wyników wyborczych na Pomorzu.W piątek Donald Tusk podziękował także swojemu luksemburskiemu koledze Jean-Claude'owi Junckerowi za wspólną pracę, przyjaźń i solidarność. To dość szczególne słowa, bo jeszcze na początku swojej przygody z RE Tusk dostawał od Junckera trudne wyzwania i był traktowany przez szefa KE jako intruz.źródło: RMF FM