Morawiecki znów "rozsławił" Polskę. Świat zszokowany słowami o karze śmierci

Mateusz Morawiecki nowy rok rozpoczął od publicznego stwierdzenia, że popiera karę śmierci, co wywołało falę komentarzy

Sprawy nie zignorowały także światowe media. W wielu ważnych tytułach możemy przeczytać relację z tej wypowiedzi polskiego premiera

remier Mateusz Morawiecki opowiedział się za karą śmierci i przyznał, że nie podziela poglądu Kościoła rzymskokatolickiego w tej sprawie. Jego stanowisko zostało już masowo zauważone przez światowe media.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Mateusz Morawiecki wziął udział w noworocznym Q&A na Facebooku. W pewnym momencie premier wyraził szokujące oświadczenie. Stało się to po pytaniu od jednego z internautów, które brzmiało:

"Czy przywrócenie kary śmierci za najcięższe przestępstwa, w tym zdradę stanu, zahamuje pańskie oraz kolegów zapędy do niszczenia i grabieży polskiego mienia oraz sprowadzenia obywateli do rangi niewolnika?".

Generalnie z tą karą śmierci należałoby przemyśleć i nie postępować pochopnie jak współczesny świat, żeby szybko wyeliminować karę śmierci. Oczywiście ona za najcięższe przestępstwa moim zdaniem powinna być dopuszczalna

– Uważam, że to był taki przedwczesny wynalazek lat 90. czy też wcześniejszych. Tutaj również nie zgadzam się z nauką Kościoła, ponieważ jestem zwolennikiem kary śmieci – dodał szef rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Ta wypowiedź odbiła się szerokim echem w światowych mediach. ZDF, czyli drugi program niemieckiej telewizji publicznej podkreśla, że te słowa Morawieckiego spotkały się z krytyką ze strony demokratycznej opozycji. Stacja przypomina także, że Polska zniosła karę śmierci w 1997 roku w ramach przygotowań do przystąpienia do UE.

Niemcy zauważają też, że w 2013 roku Polska ratyfikowała protokół do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który całkowicie znosi karę śmierci.

Z kolei niemiecki "Frankfurter Allgemeine Zeitung" dopytuje, w jakim celu polski premier Mateusz Morawiecki nagle zaskoczył swoim wyznaniem na temat kary śmierci. "Próbuje w ten sposób zapobiec utracie władzy jesienią?" – zastanawia się gazeta. O sprawie głośno jednak także dużo dalej. Amerykańskie ABC News, w oparciu o depeszę agencji AP pisze, iż "wydawało się, że jest to odosobniony pogląd wśród przywódców Unii Europejskiej, w której nie ma kary śmierci". W USA piszą o tym jeszcze m.in. "U.S. News & World Report", "The Hill" czy "The Washington Post".

Wypowiedź Morawieckiego podchwyciły także media w Wielkiej Brytanii. "The Independent" artykuł na ten temat tytułuje: "Katolicki premier Polski wywołuje oburzenie poparciem dla kary śmierci".

Szokujące słowa Morawieckiego zauważa także anglojęzyczna telewizja Al-Arabijja, która także powołuje się na relację agencji Associated Press. Jej depesza pojawia się także w wielu innych światowych serwisach, które agregują newsy z agencji prasowych.

Morawiecki we wtorek tłumaczył się w czasie konferencji prasowej z tych słów. – To jest mój osobisty pogląd, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z np. seryjnym mordercą, gdzie dowody nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, albo ze zbrodniarzem wojennym, powinniśmy dopuszczać również karę śmierci – mówił mediom. Dodał również, że zgadza się z tym, że dzisiejsze konwencje i cały nasz ustrój wykluczają coś takiego.