nt_logo

Publikujemy reportaż "Siła kłamstwa". To za ten materiał chcą ukarać TVN na wniosek Macierewicza

W

naTemat wierzymy, że obowiązkiem mediów jest stanie na straży prawdy i niezależności. Dlatego reportaż TVN24 "Siła kłamstwa" możecie zobaczyć także na naszych łamach. Wcześniej na wniosek Antoniego Macierewicza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie w sprawie tego materiału, a redakcja "Faktów" TVN24 w specjalnym oświadczeniu odpowiedziała: "Widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawnić".

Chodzi o nagrodzony Grand Pressem reportaż "Siła kłamstwa" autorstwa Piotra Świerczka. Materiał po raz pierwszy ukazał się w programie "Czarno na białym" w TVN24 we wrześniu 2022 r.

Ujawniono w nim m.in. relacje osób uczestniczących w pracach podkomisji smoleńskiej i nieznane dotąd wnioski z amerykańskiego raportu NIAR, w których eksperci albo wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii w Smoleńsku w 2010 roku. Wnioski te zostały pominięte w raporcie podkomisji Antoniego Macierewicza.

"Siła kłamstwa" także na łamach naTemat.pl

Na reportaż TVN24 poskarżył się sam Macierewicz, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że należy wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie możliwego ukarania TVN.

KRRiT twierdzi, że chce sprawdzić, "czy audycja pt. »Czarno na białym: siła kłamstwa« wyemitowana w programie TVN 24 i TVN zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu".

W odpowiedzi na to redakcja "Faktów" TVN wydała oświadczenie, w którym stwierdza: "Widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawnić. Na tym polega właśnie wolność słowa".

Czytaj też: "To niedopuszczalne". TVN mocno odpowiada na donos Macierewicza do KRRiT My przyłączamy się do tych słów i podobnie jak inne, niezależne redakcje publikujemy reportaż TVN24 na łamach naTemat.

Czujemy taką powinność szczególnie z uwagi na fakt, że o "obowiązku mediów" mówi podkomisja smoleńska, która odpowiedziała już na oświadczenie TVN. "Obowiązkiem mediów jest informowanie opinii publicznej o prawdziwych przyczynach katastrofy oraz odpowiedzialności rosyjskiej za tę katastrofę" – wskazuje podkomisja, a my mówimy: obowiązkiem mediów jest stanie na straży prawdy i niezależności. Poniżej można obejrzeć całość ponad 70-minutowego reportażu:

Do akcji dołączyły także redakcje: Onet, WP, "Gazeta Wyborcza", Gazeta.pl, "Rzeczpospolita", Tok FM, Radio Zet, RMF FM, „Press”, "Fakt", "Newsweek", "Tygodnik Podhalański", Oko.Press, "Polityka", "Dziennik Gazeta Prawna", "Więź", "Tygodnik Powszechny" oraz media zrzeszone w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych.

Poniżej publikujemy pełne oświadczenie redakcji "Faktów" TVN i TVN24 w sprawie materiału "Siła kłamstwa":

W TVN24 w materiale "Siła kłamstwa" podaliśmy w wątpliwość rzetelność prac tak zwanej podkomisji Macierewicza. Ujawniliśmy przemilczane fakty z amerykańskiego raportu NIAR oraz relacje osób, które uczestniczyły w pracach podkomisji smoleńskiej. Na wniosek Antoniego Macierewicza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zamiast stać na straży wolności słowa, chce nas za to ukarać.

Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych.

W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Nasi widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać. Na tym polega wolność słowa. "Siła kłamstwa" to materiał nagrodzony wieloma nagrodami, jego autor jest zdobywcą m.in. Grand Press. Reportaż ten jest dostępny na portalu tvn24.pl.