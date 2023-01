nt_logo

"To niedopuszczalne". TVN mocno odpowiada na donos Macierewicza do KRRiT

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie dotyczące ukarania TVN za reportaż "Siła kłamstwa" na temat pracy podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza

Poinformowano także, że sprawa ma związek ze skargą samego polityka Prawa i Sprawiedliwości

Na koniec poniedziałkowych "Faktów" TVN Anita Werner przedstawiła oświadczenie stacji w tej sprawie

rzewodniczący KRRiT wszczął postępowanie dotyczące ukarania TVN za reportaż na temat prac podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Redakcja "Faktów" TVN i TVN24 wydała w tej sprawie oświadczenie. – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zamiast stać na straży wolności słowa, chce nas za to ukarać – powiedziała na antenie Anita Werner.

W ubiegły piątek na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pojawił się komunikat ws. wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego ukarania TVN. Decyzję taką podjął przewodniczący KRRiT Maciej Świrski. Chodzi o reportaż "Siła kłamstwa", który wyemitowano w TVN24 we wrześniu 2022.

"Postępowanie dotyczyć będzie w szczególności ustalenia, czy audycja pt. 'Czarno na białym: siła kłamstwa' wyemitowana w programie TVN24 i TVN zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu".

W komunikacie czytamy również, że przewodniczący KRRiT zbada, "w jakim stopniu ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji narusza warunki koncesji udzielonej TVN S.A. na nadawanie programu pn. TVN". Poinformowano także, że sprawa ma związek ze skargą samego Antoniego Macierewicza.

TVN reaguje na skargę Macierewicza do KRRiT

Na koniec poniedziałkowego wydania "Faktów" redakcja TVN i TVN24 wydała oświadczenie w tej sprawie.

– W materiale "Siła kłamstwa" podaliśmy w wątpliwość rzetelność prac tak zwanej podkomisji Macierewicza. Ujawniliśmy przemilczane fakty z amerykańskiego raportu NIAR oraz relacje osób, które uczestniczyły w pracach podkomisji smoleńskiej – oświadczyła na antenie Anita Werner.

Jak podkreśliła, "na wniosek Antoniego Macierewicza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zamiast stać na straży wolności słowa, chce nas za to ukarać". – Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych – dodała prowadząca poniedziałkowe wydanie "Faktów".

– W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Nasi widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać. Na tym polega właśnie wolność słowa. "Siła kłamstwa" to materiał nagrodzony wieloma nagrodami, jego autor jest zdobywcą m.in. Grand Press – zakończyła Anita Werner.

Macierewicz zagroził stacji pozwem

Dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek ujawnił w swoim reportażu, że podkomisja Antoniego Macierewicza ds. badania przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem wykorzystywała tylko te dane, które pasowały do postawionej tezy o zamachu.

W materiale przedstawiono źródła, według których podkomisja miała ukryć analizę amerykańskiego Narodowego Instytutu Badań Lotniczych. Naukowcy z NIAR mieli stwierdzić, że nie doszło do wybuchu w skrzydle, a do uderzenia w brzozę. Były minister miał także otrzymać zdjęcie zerwanego dachu szopy leżącej na działce Nikołaja Bodina. Tymczasem polityk przekonywał, że Tu-154M leciał o wiele wyżej niż zakładano, bo... nie zerwał dachu szopy. Materiały naukowców miały potwierdzić ustalenia kwestionowane przez obóz rządzący. Tego jednak, jak przedstawiono w reportażu, nie opublikowano w raporcie końcowym.

Przypomnijmy, że po emisji reportażu "Siła kłamstwa" Antoni Macierewicz zarzucił jego autorowi "kłamstwa". Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie wykluczał wtedy podjęcia kroków prawnych w tej sprawie.