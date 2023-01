nt_logo

Kaminski mówi o depresji i... zbiera baty. Przypomnieli mu pogardliwe słowa o kasjerkach

R

Polski artysta Ralph Kaminski wystąpił na okładce nowego wydania magazynu "Elle". Piosenkarz udziela gazecie wywiadu na temat depresji.

Internauci uważają, że muzyk nie powinien reprezentować osób zmagających się z tą chorobą.

Chodzi o jego dawną wypowiedź na temat terapii i osób pracujących w sklepie.

Ralph Kaminski na okładce "Elle". "Nie powinien nas reprezentować"

alph Kaminski znalazł się pod ostrzałem krytyki. Słuchacze zarzucają mu, że jest "odklejony od rzeczywistości". To reakcja na okładkę najnowszego numeru magazynu "Elle", w którym opowiada o depresji. Muzykowi wypomniano niefortunne słowa o terapii i osobach pracujących w sklepie. "No tak, bo artysta może pozwolić sobie na psychologa, a kasjerka ma zapi*rdalać" – czytamy w komentarzach pod kontrowersyjnym wywiadzie.

Ralph Kaminski pojawił się na okładce lutowego numery "Elle". Na fotografii widzimy piosenkarza w czarnym futrze, mokasynach imitujących skórę węża i z gołymi nogami. Magazyn zdobi tytuł: "Koniec z tym tabu. Depresja. O swoich doświadczeniach mówią Ralph Kaminski i Orina Krajewska".

Autor utworów "Bal u Rafała" oraz "Duchy" pochwalił się swoim osiągnięciem w mediach społecznościowych. "Duma" – skomentowała Julia Wieniawa pod wpisem na Instagramie. Kilku innych celebrytów również podzielało jej zachwyt i wstawiało pod zdjęciem emoji z płomieniem lub koroną.

Niestety pozytywnego odbioru w komentarzach było niewiele w porównaniu z konstruktywną krytyką (przeplataną gdzieniegdzie wyzwiskami i ostrym hejtem). "Czy kiedykolwiek przeprosisz za swoją klasistowską, obrzydliwą wypowiedz?" – zapytała jedna z użytkowniczek Instagrama.

"Ralphie, czy 'Twój ból jest lepszy niż mój'? Przesłuchałem twój wywiad w CGM i trochę mnie zatkało po tym jak usłyszałem z Twoich ust, że artyści powinni mieć prawo w pierwszej kolejności do korzystania z pomocy terapeuty" – czytamy. "Nie powinien nas reprezentować" – dodała pewna osoba.

"No tak, on to może mówić o depresji, nie to, co jakiś Kowalski pracujący w sklepie. Przykre jak sodówa uderzyła do głowy i przykre, że o zdrowiu psychicznym wypowiada się ktoś o tak niskim poziomie empatii" – stwierdził inny internauta. "Kiedy przeprosisz kasjerów i kasjerki? Czyli oni nie mogę mieć depresji?" – widzimy w jednym z wpisów.

No tak, bo artysta może pozwolić sobie na psychologa, a kasjerka ma zapi*rdalać.

Skąd takie reakcje? Otóż Kaminski wystąpił gościnnie w jednym z podcastów CGM, w którym mówił o depresji wśród artystów. Jego wypowiedź zabrzmiała tak, jakby deprecjonował tę chorobę u osób pracujących w sklepie.

Ralph Kaminski mówi o terapii i pracownikach sklepu

– Wczoraj rozmawiałem z topową gwiazdą sceny. Rozmawialiśmy o chodzeniu do psychologa. Ta osoba tam chodzi. Też chodzę na terapię i uważam, że to powinien być obowiązek, jeżeli jest się w biznesie artystycznym. Wtedy, kiedy ma się jakieś ciężkie, skrajne emocje. Co innego, jak pracujesz w sklepie... – powiedział Ralph Kaminski w wywiadzie z CGM sprzed dwóch lat.

Po tych słowach wypowiedź artysty momentalnie przerwał drugi gość podcastu "Dwa Światy". – No nie, gościu, co ty mówisz? (...) Teraz rzuciłeś coś bardzo nie fair. Powiedziałeś, że "jak tam pracujesz w jakimś sklepie". No to co? Czasami nie starcza ci z miesiąca na miesiąc. Jednym z głównych elementów, które powodują depresję w dzisiejszych czasach, jest to, że nie masz kasy – wyjaśnił raper Słoń.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00 – Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 – Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.