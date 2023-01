K

Kobiet narzekających na niewystarczający rozmiar przyrodzenia u partnera ze świecą szukać. No, chyba że w świecie memów i małżeńskich kłótni z chwytami - nomen omen - poniżej pasa. Paradoksalnie więcej jest już dziewczyn, którym bliskie spotkanie trzeciego stopnia z penisem ponadprzeciętnych rozmiarów, wystarczy na całe życie. Porzućcie więc wszelkie kompleksy małego członka, wy, którzy tu wchodzicie - wychodzi na to, że "ale on wielki" komplementem jest głównie w teorii.

Wymogi, co do wielkości penisa? Kobiety mają ich niewiele, a przede wszystkim: byleby nie był za duży fot. Deon Black / Unsplash

Wielki penis w naszej kulturze to prawie pogańskie bóstwo - mamy 'faceta z jajami', mężczyzna pewny siebie ma "big dick energy". Słaby gość, który stara się imponować innym oczywiście 'ma małego'. Do tego porno standardy, jakieś historie o wielkich przyrodzeniach Jima Morrisona i Micka Jaggera. Te klisze siadają na bani obu płciom. Kobietom - do czasu.

Ankietowana nr 1, czyli o tym, że "duży" to niekonicznie komplement

"Nie spotkałam się z tym, żeby facetowi, któremu powie się, że w jakiejś pozycji coś cię boli albo jest ci niewygodnie, bo jego penis jest za duży, było głupio. Śmieję się, że wpisują to sobie do pamiętniczków i są z siebie tak dumni, że już im nie żal danej pozycji. O kobiecie nie wspominając - bo przecież powiedziała, że jest 'taki duży', czyli jest zachwycona, nie? Z jednej strony fajnie, nie ma co hodować kompleksów, ale złości mnie, że w drugą stronę tak to nie zadziała. Weźmy np. duże pośladki. Dziewczyna z takim tyłkiem może go lubić i być z niego dumna. No a potem w trakcie seksu słyszy, że no może i fajnie, ale z taką pupą jakaś pozycja od tyłu odpada, bo trudna. Jak amen w pacierzu prędzej będzie myślała o sobie źle, a nie 'o wow, ja i mój brazylijski tyłek'.

Ankietowana nr 2, czyli "Sekret dolnej granicy rozmiaru"

"Średni, a nawet i mały penis jest lepszy z prozaicznej przyczyny - repertuar pozycji jest właściwie nieograniczony. Jeśli miałabym wybierać partnera seksualnego tylko po rozmiarze penisa, wolałabym takiego poniżej niż powyżej średniej. Czasem kobiety śmieją się we własnym gronie z seksu spod znaku 'wszedł we mnie, a ja właściwie nic nie poczułam' - i tak naprawdę to jest dolna granica rozmiaru, zależna zresztą często nie tyle od długości, co od szerokości".

Ankietowana nr 3, czyli "Sekret granicy rozmiaru au rebours"

"Kiedy penis jest za długi? Ano wtedy, gdy czujesz coś w rodzaju dźgania. Zazwyczaj zamienia się to w ból podobny do tego podczas okresu, który trwa i po stosunku, czasem nawet kilka dni. Moim największym odkryciem było to, że z partnerem o mniejszym przyrodzeniu zaczęłam czuć posuwiste ruchy. Jak nietrudno się domyślić - znacznie przyjemniejsze. No i nagle okazało się, że nie mam wcale problemów z osiąganiem orgazmu. Chociaż to chyba akurat kwestia nie tyle długości, co szerokości. Tymczasem mam wrażenie, że w ostatnich latach częściej pisze się o tym, że penis ma być nie tyle długi, co właśnie szeroki. Ale może być też za szeroki".

Ankietowana nr 4, czyli "Horror fellatio"

"Na seks genitalny są jeszcze sposoby, ale oralny - dramat. Zwłaszcza, jeśli dla twojego faceta jest bardzo ważny - a nie oszukujmy się, że dla większości jest. Mężczyzna w pewnym wieku i o wiadomych gabarytach orientuje się już, że na tzw. głębokie gardło nie ma raczej co liczyć. Tyle że jest jeszcze ból szczęki - moim zdaniem o wiele trudniejszy do zniesienia. Z czasem zaczęłam unikać robienia fellatio jak ognia, a w poprzednich relacjach nie miałam z tym problemu. A tu nagle tak: faceta kochasz, ale na czułości tego typu nie masz najmniejszej ochoty. Pół biedy, jak jest rozumiejący, bo znam i przypadki fochów, choć już nie z własnego podwórka".

Ankietowana nr 5, czyli "Seks à la składanie stołu bez instrukcji"

"Są penisy realnie za duże i 'za duże'. Z tymi drugimi chodzi o to, że może i fajny seks jest możliwy, ale masa z tym kombinowania i docierania się. Jeśli byłabym już w kimś zakochana, to okej, ale wyobraź sobie, że idziesz do łóżka po kilku randkach, a tam okazuje się, że zamiast spontaniczności masz przed sobą godzinę testowania pozycji, żeby znaleźć taką, w której nic nie boli. Takie kombinowanie zabija całą atmosferę. Normalnie jakbyście usiłowali złożyć stół z Ikei, do którego nie ma instrukcji. Dla mnie tego typu seks to jest 'no go', jeśli chodzi o następną randkę".

Ankietowana nr 6, czyli “Za duży penis jest za bardzo wymagający”

"Gdy słyszę dziewczynę mówiącą, że generalnie im dłuższy, tym fajniej, zawsze myślę, że nie spała nigdy z facetem obdarzonym hojnie przez naturę i porównuje po prostu swoje doświadczenia w skali średniej - a tam przeważnie nie liczy się ekhmm różdżka, tylko czarodziej. Bo sorry, co to za frajda - dyskomfort w trakcie stosunku, czasem plamienie po, bywa, że ból w podbrzuszu, mimo że seks nie był wcale ostry. Dla mnie najgorsze była chyba obowiązkowa gra wstępna - gdy robi się z tego konieczność, bo inaczej seks będzie bolesny, trudno o prawdziwą namiętność. Obie strony wiedzą, że bez tego ani rusz i że pierwszorzędnym celem nie jest wcale budowanie napięcia".

Ankietowana nr 7, czyli "Orgazm? Mission impossible"

"Może i podczas seksu z moim chłopakiem boli tylko przez chwilę, bo już nauczyliśmy się, że potrzebuję hektolitrów lubrykantów, ale mam wrażenie, że z mężczyzną o dużym penisie trudno dojść. To znaczy dochodzę, ale tylko podczas pieszczot oralnych. Nie wiem, z czego to wynika, ale sypiałam już kiedyś z facetem o pokaźnych rozmiarach i było to samo. Może chodzi o to, że trudno o dobry przepływ krwi, gdy cały czas jesteś 'tam' uciśnięta? Próbowaliśmy już seksu, podczas którego zamiast ruchów frykcyjnych on po prostu wchodził i całkowicie się wysuwał i rzeczywiście wtedy byłam najbliżej orgazmu. Tylko że to jednocześnie męczące - nie ma płynności ruchów, nie za każdym razem łatwo 'trafić'. Wolałabym, żeby był trochę mniejszy, no ale wiadomo - mogę sobie woleć."

Ankietowana nr 8, czyli "Na co ci wygląd miliona dolarów"

"Duże penisy mają jedną bezsprzeczną przewagę nad średnimi i małymi - są, no cóż, ładniejsze. Dość dziwna kategoria, ale są jakieś takie, nie wiem, 'dumne' i mam też wrażenie, że kształtniejsze. No i lepiej wyglądają w spoczynku. Ale sorry, penis to nie rzeźba do salonu. Sama mam jak najgorsze wspomnienia - łącznie z próbą stosunku analnego zakończonego łkaniem z bólu, o krwi nie musisz wspominać w tekście… (ale mogę - red.)"

Ankietowana nr 9, czyli "Czym skorupka za młodu nasiąknie, przed tym ucieka"

"Mój pierwszy chłopak miał ogromnego penisa, ale wtedy nie miałam porównania, więc nie zdawałam sobie z tego sprawy. W porno krocza facetów wyglądały podobnie. Poza tym byłam przekonana, że im penis większy, tym lepiej. Kilka razy przyszło mi nawet do głowy, że może nie przepadam za seksem, bo Piotrek ma za małego, co z dzisiejszej perspektywy brzmi jak żart. Pamiętam też, że byłam w szoku, gdy zobaczyłam po raz pierwszy nago mojego następnego partnera - pomyślałam, że jego przyrodzenie jest strasznie małe i bałam się, że seks będzie okropny. Potem okazało się, że małe wcale nie było, po prostu miałam zaburzoną skalę porównawczą. Wcześniej do wyboru miałam dwie na krzyż pozycje, w których po prostu mało bolało, bo że wcale to bym nie powiedziała. Do dziś mam awersję i gdybym zaczęła umawiać się z facetem, a potem okazałoby się, że ma przyrodzenie podobnych rozmiarów, nie zgodziłabym się na seks".

Ankietowana nr 10, czyli "Dumna, ale średnio usatysfakcjonowana"

"Nie mam jakichś większych 'ale' do seksu z mężczyznami o dużych penisach. Sama w kwestii rozmiarów nie mam żadnego typu, ale kilka razy złapałam się na tym, że gdy kręciłam z kimś wysokimi czy dobrze zbudowanymi, myślałam, że 'tam' też będzie duży. W ogóle wydaje mi się, że kobiety tak mają - to znaczy myślą z rodzajem dumy o swoich hojnie obdarzonych facetach, tyle że to takie myślenie z cyklu 'wow, mam coś, o czym marzy tyle dziewczyn'. Za to w praktyce z dobrym seksem bywa gorzej, niż gdyby ich partner niczym się pod tym względem nie wyróżniał."

Posłowie, czyli ewolucja penisa do monogamii

Ludzki penis jest ewenementem w świecie zwierząt. Choćby już dlatego, że w stosunku do wielkości tułowia, jest wyjątkowo długi. Miłośnikom chałupniczej teorii doboru naturalnego tyle mogłoby wystarczyć.

No bo skoro te członki takie okazałe, widać, że tego właśnie pragną samice. Tyle że w tym akurat przypadku naukowcy przychylają się najczęściej do zgoła innego wyjaśnienia.

Za sekretem ewolucyjnego wydłużenia członka ma stać bowiem predylekcja naszego gatunku do monogamii. Przy czym oczywiście monogamia jest tu raczej skłonnością niż ustawieniem domyślnym.

Im członek był dłuższy, tym bliżej znajdował się ujścia szyjki macicy, a co za tym idzie, rosły szanse na zapłodnienie. No a jak nie było potomstwa, nie było i "rodziny".

Z tego samego powodu w drodze ewolucji ludzkie penisy stały się najmniej unerwionymi w świecie ssaków. Niejako wymazane z kodu DNA wypustki czuciowe wzmagały bowiem podniecenie podczas kopulacji i doprowadzały do niemal natychmiastowego wytrysku (typowego dla innych naczelnych), to zaś nie sprzyjało budowaniu bliskości.

A jeśli już o chałupniczej teorii doboru naturalnego mowa - gdyby samice homo sapiens rzeczywiście ubóstwiały ogromne penisy, statystyczne rozmiary prącia byłby dziś prawdopodobnie znacznie większe.

