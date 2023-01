Tytus Skiba gościem "Dzień Dobry TVN". Przekonuje, że biseksualizm istnieje Fot. instagram.com / @tytusdanziger

25-letni Tytus Skiba ma muzyczną smykałkę po ojcu. Jest liderem punkowego zespołu Danziger. Młody mężczyzna pojawił się na okładce listopadowego numeru magazynu "Replika". Tam dokonał coming outu. Powiedział, że od zawsze czuł pociąg seksualny zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Przyznał, że niestety spotkał się z homofobicznymi zachowaniami.

"Od dawna mam jedno credo – jeśli ktokolwiek zapyta mnie o moją orientację, to zawsze odpowiem zgodnie z prawdą" – powiedział.

"Jestem biseksualny i tego nie ukrywam. Nie widzę powodów, dla których miałaby to być tajemnica. A wręcz na odwrót – ukrywanie tego może chyba wiele w życiu zepsuć" – stwierdził.

Miesiąc później syn Krzysztofa Skiby otrzymał zaproszenie do "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział zdecydowanie więcej na temat reakcji ludzi, którzy dowiedzieli się o jego orientacji. Młody muzyk przyznał, że z brakiem zrozumienia spotkał się nawet ze strony osób należących do społeczności LGBTQ+.

W pierwszej kolejności o orientacji Skiby dowiedziała się jego mama. W trakcie wywiadu przyznał, że rodzicielka zareagowała najlepiej jak mogła. Pomimo tego, że zapewniła syna o tym, że w pełni go akceptuje, ciężko było mu powiedzieć prawdę na swój temat, a nawet ukrywał przed nią przez pewien czas, że ma partnera.

Wcześniej udawaliśmy kolegów, tak jak niestety wiele par. To jest przykre. Mimo że z ust mamy nigdy nie słyszałem niczego homofobicznego, to jednak bardzo bałem się i tego coming outu. To chyba sporo mówi. Miałem bezpieczne, komfortowe warunki, żeby dokonać coming outu, a mimo tego był we mnie ogromny strach.