Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski może nałożyć na TVN niemal milion złotych kary. Tak może zakończyć się postępowanie wszczęte w sprawie reportażu "Siła kłamstwa" opowiadającego o działaniu podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

Antoni Macierewicz Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Pod koniec grudnia 2022 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie przeciwko TVN

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski zareagował w ten sposób na skargę ze strony Antoniego Macierewicza, bohatera reportażu "Siła kłamstwa"

Maksymalna kara, którą KRRiT może nałożyć na TVN, wynosi blisko 1 mln zł

W ostatnich dniach grudnia 2022 roku przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie przeciwko TVN. Chodzi o nagrodzony Grand Pressem reportaż "Siła kłamstwa", który wyemitowano w TVN24 we wrześniu 2022 roku. Jak poinformowała wówczas KRRiT, postępowanie ma dotyczyć również tego, "w jakim stopniu ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji narusza warunki koncesji udzielonej TVN S.A. na nadawanie programu pn. TVN". Poinformowano także, że sprawa ma związek ze skargą samego Antoniego Macierewicza.

Kara dla TVN w związku ze skargą Macierewicza

Jak podaje serwis press.pl, kara pieniężna, którą przewodniczący KRRiT może nałożyć na nadawcę, może wynieść do 50 proc. rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do rozpowszechniania programu drogą naziemną.

Ile oznacza to w przypadku telewizji TVN? Należący do grupy Discovery nadawca ma rezerwację częstotliwości w ramach MUX 2, przy czym "naliczona opłata w roku 2022 wynosiła 1 972 020 zł" i "w 2023 roku zostaje na takim samym poziomie" – poinformowało serwis biuro prasowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Oznacza to, że maksymalna kara dla TVN może wynieść niemal milion złotych – dokładnie 986 010 zł.

Postępowanie KRRiT przeciwko TVN

W reportażu "Siła kłamstwa" autorstwa Piotra Świerczka ujawniono m.in. relacje osób uczestniczących w pracach podkomisji smoleńskiej i nieznane dotąd wnioski z amerykańskiego raportu NIAR, w których eksperci albo wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę, jako przyczynę tragedii w Smoleńsku w 2010 roku. Wnioski te zostały pominięte w raporcie podkomisji Antoniego Macierewicza. KRRiT twierdzi, że chce sprawdzić, "czy audycja pt. 'Czarno na białym: siła kłamstwa' wyemitowana w programie TVN 24 i TVN zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu". Sytuację skomentował w tym tygodniu ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. – Muszę jasno powiedzieć: nie jest tak, że rząd amerykański nie uznaje prawa urzędów regulacyjnych do działań w Polsce. Jednak niektórzy przedstawiciele KRRiT wyrazili swoje animozje w stosunku do TVN. Obecny proces musi być prowadzony w sposób rozważny, tak żeby każdy krok realizował zasady praworządności – stwierdził dyplomata w wywiadzie dla TVN24.

Gdzie obejrzeć reportaż "Siła kłamstwa"?

Po wszczęciu postępowania KRRiT wiele polskich redakcji udostępniło na swoich łamach reportaż "Siła kłamstwa". Do akcji dołączyło również naTemat.pl. Całość ponad 70-minutowego reportażu można obejrzeć poniżej:

