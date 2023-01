D

Dwie trzecie Polek nie chce mieć dzieci – to alarmujące dane wyłaniają się z najnowszego sondażu CBOS. Aż 68 proc. kobiet w wieku 18-45 lat nie planuje w najbliższym czasie potomstwa. Te, które już mają jedno dziecko, też nie czują się zachęcone do planowania kolejnego potomstwa. "Tak" rodzicielstwu w nadchodzących kilku latach mówi 32 proc. badanych.

Polki nie chcą mieć dzieci, jest nowy sondaż. Na zdjęciu: protest po wyroku TK i śmierci Izabeli z Pszczyny fot. NewsLubuski/East News

"Kobieta to nie inkubator", "strach żyć w tym kraju, a co dopiero rodzić", "nie chcę być żywą trumną" – m.in. takie hasła mogliśmy przeczytać na transparentach osób protestujących w całej Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Jak zgodnie przyznają organizacje zajmujące się prawami kobiet, wyrok ten nie tylko spowodował niemal całkowity zakaz aborcji w Polsce (choć wciąż oczywiście odbywa się ona w podziemiu, a organizacje pozarządowe pomagają kobietom, które chcą usunąć ciążę z powodu stwierdzenia ciężkich wad płodu), lecz także przyczynił się do pogorszenia opieki w szpitalach.

Na pogarszające się warunki życia z pewnością mają też wpływ m.in. rosnąca inflacja i szybujące seny mieszkań.

Czytaj też: "Kobiety, które potrzebują aborcji, mówią nam: Muszę uciekać z własnego kraju, żeby móc żyć"

Polki nie chcą rodzić, są wyniki nowego sondażu

Jak sytuacja w Polsce przekłada się na chęć założenia rodziny i czy, zgodnie z założeniami rządu, program 500+ choć trochę zachęca Polki do zdecydowania się na potomstwo? Jak się okazuje, zdecydowanie nie: pokazuje to nowy sondaż CBOS.

Wynika z niego, że aż 68 procent Polek w grupie wiekowej 18-45 lat nie chce w najbliższym czasie rodzić dzieci. 15 proc. badanych na pytanie o chęć posiadania potomstwa odpowiedziało – "planuję w dalszej perspektywie", a 17 proc. – "tak, planuję potomstwo w ciągu najbliższych 3-4 lat".

Z badania wynika, że na "nie" dla planowania kolejnego potomstwa są też kobiety, które mają już jedno dziecko (67 proc. z nich deklaruje, że nie planuje kolejnego) i kobiety mające dwoje i więcej dzieci (93 proc. z nich nie planuje kolejnego).

Wyraźny spadek

CBOS zwraca uwagę, że wśród będących w mniejszości kobiet, które zadeklarowały chęć posiadania dzieci, najwięcej było respondentek bezdzietnych poniżej 30 roku życia (67 proc.). Często były to też kobiety do 35 roku życia mające jedno dziecko (64 proc.).

W porównaniu z 2017 r., gdy CBOS przeprowadził poprzednie takie badanie, odsetek kobiet planujących potomstwo spadł o 9 punktów procentowych. Sondażownia zauważa, że po części "spadek ten można tłumaczyć zmianami demograficznymi, jakie nastąpiły w tym czasie".

"W stosunku do 2017 r. w analizowanej grupie relatywnie spadł odsetek kobiet młodszych, do 34. roku życia, a wzrósł starszych, w wieku 35–39 lat, a przede wszystkim tych w wieku 40–45 lat" – podkreśla CBOS. Wskazano także, że wzrosła też średnia wieku kobiet planujących pierwsze dziecko lub drugie dziecko: obecnie jest to 30 lat, w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka: 33 lata.

Ale jednocześnie – niezależnie od zmian w strukturze wieku – zauważalny jest także spadek odsetka planujących potomstwo wśród młodszych respondentek, w wieku 18–24 lata i 25–29 lat. Co więcej, w porównaniu do 2017 r. wyraźnie wzrósł odsetek kobiet bezdzietnych w wieku 18–45 lat, które w ogóle nie planują potomstwa. Wcześniej wynosił on 22 proc., teraz: aż 42 proc.

Inny, listopadowy sondaż przeprowadzony przez Ipsos dla OKO.Press pokazuje, że wśród Polaków lawinowo rośnie poparcie dla liberalizacji prawa aborcyjnego i do przerwania ciąży do 12 tygodnia.

Czytaj też: Szwagierka Izy z Pszczyny dla naTemat: Niech politycy spojrzą w oczy jej córeczce