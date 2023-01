"The Last of Us" to nowy serial HBO Max, który jest adaptacją kultowej gry z konsoli PlayStation. Pierwszy odcinek spełnił oczekiwania zarówno fanów oryginału, jak i widzów, którzy nigdy nie mieli z nim do czynienia. Wszyscy już chcieliby wiedzieć, co dalej, ale będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Kolejne odcinki będą wychodzić co tydzień.

Kiedy nowy odcinek "The Last of Us"? Pierwszy sezon ma łącznie 9 odcinków. Fot. The Last of Us / HBO Max

"The Last of Us" to serial, za którego odpowiada twórca "Czarnobyla" Craig Mazin oraz reżyser gry - Neil Druckmann ze studia Naught Dog.

W rolach głównych występują Pedro Pascal (jako Joel) i Bella Ramsey (Ellie). Wcześniej mogliśmy ich zobaczyć m.in. w innym hicie HBO - "Grze o tron".

Pierwszy sezon "The Last of Us" będzie liczył 9 odcinków. Kiedy wyjdą i ile będą trwać?

"The Last of Us" to gra z gatunku survival horror z 2013 roku, która jest uznawana za jedną z najlepszych produkcji wszech czasów. Nie tylko ze względu na swoją grywalność, intrygujący, aczkolwiek brutalny, post-apokaliptyczny świat przejęty przez epidemię grzyba, który zamienia ludzi w zombie, ale i opowiadaną historię oraz bohaterów. Joela i Ellie pokochały miliony osób.

Teraz ich pełną wyzwań, dylematów i trupów podróż przez Stany możemy oglądać w serialu HBO. Pierwszy odcinek zachwycił (chyba) wszystkich. Został wyemitowany w poniedziałek, 16 stycznia zarówno w standardowej telewizji, jak i serwisie streamingowym HBO Max. W tym drugim przypadku ludzie się na niego rzucili jak horda zombie - na pewien czas padły serwery.

Kolejne epizody będą miały premiery w klasycznym stylu, czyli co tydzień. Niecierpliwi widzowie nie są z pewnością tym faktem zachwyceni, ale przynajmniej będą mogli dłużej nacieszyć się tym serialem, który już teraz uznawany za najlepszą adaptację gry w historii. I pretenduje do miana najlepszego serialu roku, choć ten dopiero się zaczął.

"Serial 'The Last of Us' na podstawie gry o tym samym tytule jest niemalże spełnieniem marzeń graczy czekających od lat, by ujrzeć historię Joela i Ellie na ekranie. Nie bez powodu użyłam sformułowania 'niemalże'. Ktoś, kto zdaje sobie sprawę z tego, jak działa kino, wie doskonale, że adaptacje filmowe czy serialowe rządzą się własnymi prawami" – pisała w przedpremierowej recenzji Zuzanna Tomaszewicz.

Kiedy kolejny odcinek "The Last of Us"? Pierwszy sezon będzie liczył 9 odcinków - lista

Emocjonujące przygody Joela i Ellie będziemy śledzić aż do marca. Wtedy zostanie pokazany ostatni odcinek pierwszego sezonu "The Last of Us". Poniżej lista odcinków wraz z czasem ich trwania i datami premier, które opublikował portal NME. Jak widać, pilot ma iście filmowy metraż, ale kilka kolejnych epizodów tez będzie trwać około godziny.

1. odcinek – 82 minuty (16 stycznia)

2. odcinek – 53 minuty (23 stycznia)

3. odcinek – 76 minut (30 stycznia)

4. odcinek – 46 minut (6 lutego)

5. odcinek – 59 minut (13 lutego)

6. odcinek – 59 minut (20 lutego)

7. odcinek – 56 minut (27 lutego)

8. odcinek – 51 minut (6 marca)

9. odcinek – 43 minuty (13 marca)

Premiery nowych odcinków "The Last of US" w telewizji HBO będą odbywać się w poniedziałki o 20:10. Online będziemy mogli zobaczyć je dużo wcześniej - z samego rana, podobnie jak to było z "Grą o tron" czy "Rodem smoka". Kolejne odcinki w streamingu na HBO MAX będą dodawane w poniedziałki o godzinie 3:00 czasu polskiego.

Czy będzie drugi sezon "The Last of Us"? Zainteresowanie serialem jest tak ogromne, że naturalną kolejną rzeczy będzie nakręcenie sequela - nie został jeszcze ogłoszony, ale to czysta formalność. Zwłaszcza że sama gra doczekała się mocno kontrowersyjnej kontynuacji w 2020 roku.

Neil Druckmann przyznał niedawno w wywiadzie, że drugi sezon będzie jej wierną adaptacją i nie powtórzy błędu twórców "Gry o tron", którzy wyprzedzili materiał źródłowy.