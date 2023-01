K

Kreml ma coraz większe problemy z wyjaśnieniem, dlaczego rosyjskie wojsko przegrywa wojnę w Ukrainie. Tymczasem Zachód – w tym w dużej mierze Niemcy – wspierają Kijów coraz większymi dostawami broni. Z tego powodu rząd w Berlinie stał się celem jednego z najnowszych ataków rosyjskiej propagandy.

Propaganda Kremla straszy Niemcy wojną. Fot. MIKHAIL KIREYEV/AFP/East News

Niemcy są aktualnie jednym z największych dostawców broni dla Ukrainy. To niezwykle złości Moskwę

Widać to szczególnie w propagandowej telewizji w Rosji. Rząd RFN jest celem coraz ostrzejszych ataków propagandzistów Kremla, którzy otwarcie grożą Niemcom

Ukraiński polityk Anton Geraszczenko opublikował na Twitterze nagranie z rosyjskiej telewizji. Jest to jeden wielki atak na rząd w Berlinie za dostawy broni dla Kijowa, które RFN sukcesywnie zwiększa.

Rosyjska propaganda straszy wojną z Niemcami

– Widzimy, co się dzieje. Niemcy to 80-milionowy naród ze skomplikowaną historią, który jest zagrożeniem dla nas. Mają historyczną traumę, którą spróbują pokonać. Mam na myśli ostatnią wojnę (II wojna światowa). Z tego powodu z obawą patrzę, co tam się dzieje. Osoby, które mówią, że jesteśmy skazani na sojusz z Niemcami to niepoprawni optymiści. To bardziej, niż pewne, że będziemy musieli iść z nimi na wojnę – przekonuje swoich widzów Siergiej Mardan z bliskiej Kremlowi "Komsomolskiej Prawdy".

W międzyczasie na ekranie widzowie mogą sobie przeczytać na pasku, że "Rosja prowadzi operację specjalną na Ukrainie", a nie żadną wojnę. "Uwaga, Niemcy! Rosyjska propaganda myśli, że Niemcy i Rosja znów będą w stanie wojny" – tak skomentował wywód Mardana ukraiński polityk.

Przypomnijmy przy tym, że na prawosławne Boże Narodzenie ekipa Wołodymyra Zełenskiego otrzymała od Niemiec kolejne dostawy broni.

Jaką broń Berlin przekazał już Ukrainie?

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w sylwestra prezydent Ukrainy w wylewny sposób dziękował Olafowi Scholzowi za pomoc w walce z Rosjanami, a już kilka dni później konieczne było wystosowanie kolejnego takiego komunikatu.

"Dziękuję kanclerzowi RFN za decyzję o dostarczeniu Ukrainie baterii rakiet Patriot. Wraz z dostarczonym wcześniej systemem IRIS-T i działami Gepard Niemcy wnoszą istotny wkład w przechwytywanie wszystkich rosyjskich rakiet" – stwierdził wówczas Wołodymyr Zełenski. Do Ukrainy pojadą także transportery opancerzone Marder. Do tej pory Niemcy zrealizowały do Ukrainy dostawy o wartości 2,3 mld euro (są to konkretne dostawy broni i sprzętu). Wyżej niż Niemcy jest Wielka Brytania, która przekazała broń i sprzęt za 1,8 mld euro, a kolejne 2,2 mld euro to fundusze, które dotyczą pomocy finansowej o przeznaczeniu wojskowym, czyli np. na sfinansowanie przyszłego zakupu broni.

Najwięcej broni Ukrainie dostarczają oczywiście Stany Zjednoczone. Łącznie USA wsparły Ukrainę kwotą 23 mld euro pomocy wojskowej, w tym 4,5 mld euro to pieniądze, które dotyczą pomocy finansowej o przeznaczeniu wojskowym w przyszłości.

Co równie ważne, krótko po wybuchu wojny w Ukrainie z raportu opublikowanego na łamach magazynu "Focus" (18 marca) wynikało, że rosyjski wywiad wojskowy GRU szpiegował potencjalne cele ataku w Niemczech.

Celami, które w razie wojny mogłyby zostać zaatakowane przez siły specjalne armii rosyjskiej, są m. in. obiekty Federalnej Agencji ds. Sieci, która na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki zajmuje się rozwiązaniami w dziedzinie telekomunikacji, energetyki oraz energii elektrycznej i gazu.