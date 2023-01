11 państw NATO, w tym Polska przygotowały kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Kolejne dostawy szykują także Stany Zjednoczone. W piątek w bazie w Ramstein będzie trwać burzliwa debata o skierowaniu do Kijowa czołgów Leopard.

Wojna w Ukrainie. Wielki pakiet pomocy 11 państw NATO. Co odda Polska? Fot. Associated Press / East News

Nic nie wskazuje na to, by wojna w Ukrainie miała dobiec końca. Putin wciąż nie ma możliwości powrotu do pełnoskalowej inwazji, jednak trwają zacięte walki w Donbasie

11 państw NATO, w tym Polska Litwa, Łotwa, Estonia i Wielka Brytania skierują na Ukrainę kolejny pakiet pomocy wojskowej

Do Kijowa rusza także przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, by rozmawiać o kolejnych potrzebach doświadczonej wojną Ukrainy

Trwa spór o przekazanie niemieckich czołgów Leopard na wschodni front

Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy . 11 państw NATO przekaże ogromne ilości broni

Litwa przekaże Ukrainie działa przeciwlotnicze L-70 i dwa śmigłowce Mi-8. Dania wyśle 19 samobieżnych haubicoarmat Caesar. Co więcej, Holandia już niedługo wyśle w porozumieniu z USA i Niemcami baterię Patriot na Ukrainę.

W przypadku Wielkiej Brytanii mowa o 600. rakietach Brimstone oraz o trzech bateriach haubic AS-90. W przypadku Szwecji już szykowane są dostawy wozów bojowych CV90 oraz haubic Archer.

Estonia zaoferowała pomoc w postaci dziesiątek haubic kalibru 155 i 122 mm, amunicji, pojazdów oraz setki granatników przeciwpancernym Carl Gustaf. W przypadku samego Tallinu pomoc wojskowa jest warta 113 milionów euro. W przypadku Litwy zaś mowa o aż 125 milionach euro.

Wciąż trwają rozmowy w sprawie przekazania do Ukrainy czołgów Leopard. Tu wywierane są naciski na Niemcy, by zgodziły się na skierowanie swoich maszyn za wschodnią granicę.

Już w nadchodzący piątek w amerykańskiej bazie Ramstein w Nadrienii-Palatynacie w Niemczech odbędzie się spotkanie specjalnej grupy kontaktowej, odpowiedzialnej za sprawy pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Trwa spór o Leopardy dla Ukrainy

Z ujawnionych informacji wynika, że podczas rozmów poruszony będzie omawiany od wielu dni temat Leopardów. Polska jest gotowa przekazać 14 takich czołgów. Zaoferowaliśmy także działa przeciwlotnicze S-60 i 70 tysięcy sztuk amunicji. W grę wchodzą także pociski przeciwlotnicze Stinger i karabiny maszynowe.

"Wiele krajów chciałoby dostarczyć do Ukrainy czołgi, ale czekają na odpowiednie dokumenty. Polska jest gotowa, Finlandia, Portugalia, Hiszpania są gotowe, aby dostarczyć Ukrainie nawet niewielką liczbę czołgów, które mają na uzbrojeniu. I byli gotowi to zrobić wcześniej. Wszyscy czekamy na zgodę jednego kraju" – napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski. Rosja ponosi coraz to poważniejsze straty, jednak wciąż jest w stanie prowadzić wojnę w konkretnych obszarach państwa. Najważniejszym elementem jest zdolność do odnawiania działań bojowych. Stąd tak ważne jest, by kierować do Kijowa coraz to kolejne pakiety pomocowe.

Przypomnijmy, że od 24 lutego 2022 roku Władimir Putin stracił: 18 530 żołnierzy, 3 136 czołgów, 6 235 pojazdów opancerzonych, 2 122 zestawów artyleryjskich, 442 wyrzutnie rakiet, 220 zestawów przeciwlotniczych, 287 samolotów, 277 śmigłowców, 1 882 bezzałogowe statki powietrzne, 749 pocisków manewrujących, 17 jednostek nawodnych, 4 896 pojazdów (w tym cystern) i 190 jednostek sprzętu specjalnego.