W ostatnim czasie coraz większa liczba gwiazd decyduje się na sesje w pełnym negliżu. Teraz Izabela Kuna dołączyła do grona polskich celebrytów, którzy postanowili pochwalić się w pełni swoimi wdziękami na okładce magazynu "Wysokie Obcasy Extra". Jak się okazało, fani bardzo szybko zareagowali na jej zdjęcia i postanowili skomentować sesję aktorki.

Izabela Kuna zapozowała nago. Jej najnowsze zdjęcia wzbudziły wiele emocji Fot. Wojciech Olkuśnik/East News

Izabela Kuna jest jedną z bardziej lubianych i rozpoznawalnych aktorek w branży filmowej

Aktorka postanowiła zaprezentować się w całej okazałości i zapozowała topless na okładce magazynu "Wysokie Obcasy Extra"

W sieci wylała się fala komentarzy dotyczących najnowszej sesji zdjęciowej artystki. Fani i koleżanki z branży komentują

Izabela Kuna znana jest doskonale z ról w filmach takich jak "Lejdis", "Idealny facet dla mojej dziewczyny","Singielka" czy "Teściowie". Jej kreacje aktorskie przyniosły jej nie tylko sympatię szerokiego grona widzów, ale także uznanie wielu krytyków filmowych.

Aktorka ukończyła studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jak wielokrotnie udowodniła, nie boi się wzywań, a każdą nową rolą zachwyca dzięki znakomitemu warsztatowi aktorskiemu. Teraz zaskoczyła swoich fanów, biorąc udział w nowej sesji zdjęciowej i to na dodatek topless.

Aktorka jest bardzo mocno zaangażowana w prowadzenie swoich mediów społecznościowych. Zdjęcie, które niedawno dodała w poście na swoim Instagramie, bardzo szybko osiągnęło szczyt popularności w sieci. Izabela Kuna zaprezentowała się na okładce magazynu "Wysokie Obcasy Extra", na której można było ją zobaczyć w pełnym negliżu z zarzuconą na plecy marynarką.

"Bardzo Dziękuję Wszystkim za możliwość wypowiedzenia się i rozebrania. Za niezwykłą sesję i za wywiad dotykający tego, co boli. Za Waszą wrażliwość dziękuję i zapraszam do lektury" – czytamy w opisie zdjęcia.

Zdjęcie, które pojawiło się w sieci, wzbudziło wśród internautów wiele emocji, a w komentarzach nie brakowało słów zachwytu – nie tylko od fanów, ale także ze strony koleżanek z branży.

Małgorzata Foremniak napisała: "Kuna, ty jesteś jak łuna. Nie da się ciebie niczym zagasić. Może, ewentualnie... szampanem", z kolei Maja Ostaszewska zaznaczyła: "Petarda! Piękno i moc! Love it".

Wiele fanek wyraziło swój zachwyt, ale także wdzięczność za to, że się rozebrała. "Iza, jak dobrze, że się rozebrałaś, a my dzięki Tobie możemy podziwiać to zdjęcie. Wyglądasz wspaniale"; "Iza, jesteś petarda. Oszałamiająca, piękny człowiek. Kocham za osobowość"; "Trzeba chcieć więcej, przede wszystkim od siebie. Boska jesteś" – pisały internautki.

Na ostatnim slajdzie posta aktorka zamieściła fragment wywiadu. Wypowiedź Kuny dotyczyła jej pracy zawodowej, a także samoświadomości. Aktorka zdradziła w wywiadzie, że uczęszcza również na terapię. "Praca daje mi napęd, świadomość siebie daje mi przyjemność. Terapia, na którą chodzę, daje mi spokój" – czytamy.