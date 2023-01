K

Kwestia ewentualnego przekazania Ukrainie czołgów Leopard jest delikatna; wielu sojuszników jest przeciwnych tej dostawie – powiedział w Ramstein niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Dodał, że jego kraj podejmie decyzję "najszybciej jak to możliwe", ale musi rozważyć wszystkie "za" i "przeciw".

Boris Pistorius Fot. JOHN MACDOUGALL/AFP/East News

Od tygodni trwają negocjacje ws. przekazania Ukrainie produkowanych w Niemczech czołgów Leopard

Nowy szef niemieckiego MON Boris Pistorius powiedział w piątek, że jego kraj chce podjąć decyzję jak najszybciej, ale w kwestii Leopardów nie ma "jednolitego podejścia" w samym NATO

Boris Pistorius o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard

– Nie ma jednolitego podejścia do kwestii Leopardów. Wrażenie, że mamy zwartą kolację, a tylko Niemcy stoją na przeszkodzie, jest mylne – powiedział Boris Pistorius przy okazji spotkania przedstawicieli 50 państw, które odbyło się w położonej w Niemczech amerykańskiej bazie w Ramstein.

– Jest wielu sojuszników, którzy są przeciwni tej dostawie – podkreślił szef niemieckiego MON. Dodał, że w związku z tym Niemcy "bardzo ostrożnie podchodzą do tematu", rozważając każde "za" i "przeciw".

Pistorius zadeklarował, że Niemcy podejmą decyzję najszybciej, jak tylko się da. – Zleciłem kontrolę czołgów Leopard w Niemczech – zdradził. – Nie oznacza to wiele – jest to ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji o przekazaniu czołgów – zaznaczył niemiecki minister obrony.

Dodał przy tym, że Niemcy "nie odpuszczą wspierania Ukrainy", przy czym priorytetem jest obrona przeciwlotnicza. – W pomocy Ukrainie w walce z Rosją ważne są szkolenia, długofalowość dostaw oraz naprawa sprzętu. Siły Ukrainy muszą być gotowe, aby od razu wykorzystywać dostarczony sprzęt – powiedział Pistorius.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, rozmowy w Ramstein zwołano w związku z nowym zagrożeniem ze strony Rosji. Jak ostrzega strona ukraińska, mobilizacja żołnierzy i zmiana rosyjskiego dowództwa świadczy o tym, że Władimir Putin planuje kolejny zmasowany atak.

W reakcji na plany USA i Finlandia jeszcze przed obradami w Ramstein zadeklarowały przekazanie nowej pomocy Ukrainie. W trakcie spotkania kolejne państwa obiecały wsparcie dla Kijowa.

– Różne kraje Europy zadeklarowały przekazanie Ukrainie sprzętu pancernego i jest to bardzo ważne wsparcie. Chodzi tutaj o niemieckie wozy bojowe Mardery, Wielka Brytania zdecydowała się wysłać Challengery, Polska i Francja również zadeklarowały się wysłać czołgi – wyliczał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Pod koniec grudnia 2022 roku Joe Biden zatwierdził przekazanie Ukrainie kolejnej transzy pomocy wojskowej, tym razem o wartości 1,8 miliarda dolarów. Wśród niej były m.in. wyrzutnie Patriot.

– Zapewnimy Ukrainie dodatkowe zdolności wojskowe, aby pomóc jej bronić się przed trwającym brutalnym i niesprowokowanym atakiem Rosji – przekazał wówczas Antony Blinken, sekretarz stanu USA. Potem mówił o tym sam Biden. Z kolei na początku stycznia na taki krok zdecydowały się Niemcy. 5 stycznia Berlin poinformował, że dostarczy Ukrainie transportery opancerzone i baterię rakiet Patriot.

Według aktualnych danych Ukraine Support Tracker, Niemcy są drugim największym dostarczycielem pomocy militarnej. W ujęciu "na czysto" RFN wyprzedzają tylko USA. Natomiast w przypadku doliczenia pomocy finansowej udzielonej stricte na zakup broni Amerykanów i Niemców rozdzielają jeszcze Brytyjczycy. Osobną kwestią pozostają wydatki na pomoc humanitarną i gospodarczą, w której rząd w Berlinie jest europejskim liderem.

