W wieku 52 lat zmarł senator RP Marek Plura. Od urodzenia chorował na postępujący zanik mięśni, poruszał się na wózku.

Nie żyje Marek Plura. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Zmarł senator Marek Plura

"W wieku 52 lat zmarł Senator RP Marek Plura. Piastował mandat senatora X kadencji z okręgu katowickiego. Był posłem na Sejm VI i VII kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Aktywnie działał na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z oddaniem pracował dla Śląska" – poinformował na Twitterze polski Senat.

Zmarłego pożegnali już współpracownicy ze śląskiej Platformy Obywatelskiej. "Odszedł Marek Plura – wybitny raciborzanin i Ślązak, człowiek wielkiego serca, psychoterapeuta i przyjaciel ludzi" – czytamy na Twitterze PO.

Wspomnienie o senatorze napisał także Donald Tusk. "Odszedł śląski senator Marek Plura - dzielny, mądry i dobry człowiek. Zawsze powtarzał, że kto jak kto, ale Ślonzok z Kaszebą zawsze się dogadają. Żegnaj, Przyjacielu" – taki wpis zamieścił lider PO.

A wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska dodała do tego: "Bardzo smutna wiadomość. Zmarł nasz serdeczny przyjaciel, senator Marek Plura. Były poseł i europarlamentarzysta. Dobry człowiek o wielkim sercu. Zawsze pomocny i otwarty na innych. Marku, nie zapomnimy o Tobie".

Polityka pożegnał także były premier i prezes NBP Marek Belka. "Senator Marek Plura był człowiekiem niesłychanie zaangażowanym i pokonującym wszelkie trudności. Będzie go bardzo brakowało w życiu publicznym, do którego wnosił pokłady pozytywnej energii i wiary, że nie ma rzeczy niemożliwych" – napisał.

Przypomnijmy, że "Rzeczpospolita" informowała w tym tygodniu, że w poniedziałek polityk trafił do szpitala. Jak podawał dziennik, senator miał chorować na grypę. Informację o jego stanie zdrowia gazeta potwierdziła wówczas w śląskiej PO.

Biografia Marka Plury

Senator pochodził ze Śląska. Urodził się 18 lipca 1970 roku w Raciborzu, ale na stale mieszkał w Katowicach. Od urodzenia chorował na postępujący zanik mięśni i poruszał się wyłącznie na wózku elektrycznym.

Marek Plura ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Sam określał się pracownikiem socjalnym.

Był m.in. inicjatorem corocznego "Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek", nagrody przyznawanej niepełnosprawnym kobietom wnoszącym istotny wkład w życie społeczne kraju. W 2006 roku Marek Plura został radnym Rady Miasta Katowice.

Z kolei rok później został posłem. W 2011 roku został ponownie wybrany do Sejmu. W 2014 roku wybrano go na posła do Parlamentu Europejskiego. Dwukrotnie był autorem projektów, które miały na celu wprowadzenie regionalnego języka śląskiego, których Sejm ostatecznie nie uchwalił.