Aleksandra Kwaśniewska ostatnimi czasy nieustannie trafia na czołówki mediów. Niestety tym razem nie wytrzymała. Córka byłego prezydenta postanowiła odgryźć się i zmiażdżyła dziennikarzy. Poszło o nagłówki dotyczące porażki Igi Świątek.

Aleksandra Kwaśniewska ostatnimi czasy nieustannie trafia na nagłówki artykułów

Niedawno media rozpisywały się o tym, jakoby miała porzucić na sylwestra swojego męża Kubę Badacha, a jej wypowiedź na temat świąt Bożego Narodzenia wywołała lawinę poruszenia

Teraz postanowiła uderzyć w dziennikarzy wytykając im ich niedociągnięcia

Aleksandra Kwaśniewska szybko stała się gwiazdą rodzimego show-biznesu. Na początku wszystko wydarzyło się za sprawą znanych rodziców. Niemalże każdy wiedział, jak wygląda córka byłego prezydenta RP i pierwszej damy. Nie trzeba było długo czekać, a Kwaśniewska pojawiła się w telewizji, w której do dziś pracuje. Obecnie prowadzi program "Miasto Kobiet" na TVN Style.

Oprócz pracy zawodowej dziennikarka aktywnie prowadzi swoje social media, w których nieustannie pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami. To właśnie tam publikuje kadry z życia zawodowego, jak i prywatnego. Do live'ów udało jej się namówić nawet swoich rodziców, którzy opowiedzieli o kuluarach pracy w Pałacu Prezydenckim.

Kwaśniewska pouczyła dziennikarzy

Aleksandra Kwaśniewska nie przeszła obojętnie wobec nagłówków dotyczących Igi Świątek i jej pierwszej od dawna porażki na arenie zawodowej. Bulwersujący dla dziennikarki był fakt, jak został przedstawiony wynik spotkania. Dziennikarze, którzy pisali o nokaucie polskiej tenisistki, dość mocno podpadli Kwaśniewskiej.

"Czy ktoś może wytłumaczyć naszym dziennikarzom, że 'knocked out' w kontekście rozgrywek sportowych innych niż boks, znaczy tyle, co "została wyeliminowana" i naprawdę nie muszą się podniecać, że ktoś pisze o nokaucie przy wyniku 6-4, 6-4" – napisała w swojej relacji na Instagramie.

Chwilę później dodała relację, w której pogratulowała Magdzie Linette zwycięstwa z Caro Garcią. "No i wielkie gratulacje dla Magdy Linette za 'znokautowanie' Caro Garcii 7-6, 6-4" – dodała sarkastycznie.

Kwaśniewska od lat jest w szczęśliwym związku. Zna złoty przepis na udane małżeństwo

Opinia publiczna obserwując związek Kwaśniewskiej z Kubą Badachem nieustannie odnosi wrażenie, że parę łączy wyjątkowo szczera i silna więź emocjonalna. W mediach nigdy nie pisano szczególnie o ich problemach w życiu prywatnym, a żadne z nich nie pozwoliło sobie na głośny skandal, co w świecie show-biznesu raczej bywa rzadkością.

"Moja uniwersalna rada dla wszystkich zawsze, żeby się komunikować jak najwięcej, po prostu przegadywać rzeczy na bieżąco. Nie pozwalać na to, żeby latami leżały zamiecione pod dywan, bo potem jak ktoś ten dywan podniesie to po prostu nie ma czego zbierać" – zdradziła w rozmowie z "Faktem".

W ich relacji, jak w każdej innej, bywają wzloty i upadki. Mimo tego małżeństwo nie pozwala na to, by dany "problem" urósł do stopnia poważnego konfliktu. Dziennikarka w rozmowie z tabloidem podkreśliła, jak ważne jest wzajemne zrozumienie i szacunek.

"Uważam, że każdy konflikt trzeba od razu na gorąco przegadywać i starać się to robić, powściągając emocje, w sensie takim, żeby usłyszeć drugą stronę. Jak krzyczymy, to słyszymy tylko siebie. Chodzi o to, żeby zrozumieć siebie nawzajem" – podkreśliła.