A

Administracja Joe Bidena finalizuje plany wysłania amerykańskich czołgów Abrams do Ukrainy. Może to ogłosić już w tym tygodniu. Tak informują media w USA, powołując się na źródła rządowe. Dobre wiadomości dla Kijowa mają też w tym tygodniu napłynąć z Berlina. Olaf Scholz miał się zgodzić na dostawy czołgów Leopard 2. Wcześniej mówiono, że kanclerz Niemiec postawił Joe Bidenowi ultimatum, że wyśle swoje maszyny, jeśli podobny krok uczynią Amerykanie.

Amerykański czołg Abrams podczas ćwiczeń w Polsce. Fot. MATEUSZ SLODKOWSKI/AFP/East News

Zachód przed wiele miesięcy wzbraniał przed dostawami zachodnich czołgów Ukrainie. Na razie do Kijowa trafiły tylko te poradzieckie

W ostatnich tygodniach się nastąpił przełom w tej kwestii. Wielka Brytania ogłosiła już, że wyśle swoje czołgi Challenger 2

W tym tygodniu decyzję o wysłaniu czołgów mają ogłosić także Niemcy i USA

Stacja CNN podaje, że termin faktycznej dostawy amerykańskich czołgów Ukrainie jest nadal niejasny, a szkolenie żołnierzy w zakresie efektywnego korzystania z czołgów zwykle zajmuje kilka miesięcy.

Amerykańskie Abramsy mają trafić do Ukrainy

Decyzja o wysłaniu czołgów z USA może być próbą przerwania impasu dyplomatycznego z Niemcami, które w zeszłym tygodniu zasygnalizowały Stanom Zjednoczonym, że nie wyślą swoich czołgów Leopard 2 do Ukrainy, chyba że USA również zgodzą się na wysłanie czołgów M1 Abrams.

Prezydent Ukrainy Wołodomyr Zełenski konsekwentnie prosił zachodnich sojuszników o nowoczesne czołgi, podczas gdy jego kraj przygotowuje się na spodziewaną dużą rosyjską kontrofensywę na wiosnę. Zełenski ma liczyć na koło 100 czołgów.

Wielka Brytania wyśle ​​12 swoich czołgów Challenger 2 do Ukrainy

Przypomnijmy, że niedawno Wielka Brytania ogłosiła, że wyśle ​​12 swoich czołgów Challenger 2 do Ukrainy, przekraczając coś, co wcześniej wydawało się być czerwoną linią dla USA i ich europejskich sojuszników.

Dobre wiadomości dla Kijową płyną także we wtorek z Berlina. Niemiecki Der Spiegel potwierdził w źródłach rządowych, że kanclerz Olaf Scholz rzeczywiście wyśle "co najmniej jedną kompanię czołgów Leopard 2" do Ukrainy.

Gazeta zaznacza również, że ​​czołgi te zostaną dostarczone prosto z magazynów Bundeswehry. Inne czołgi bojowe z zapasów przemysłowych mogą być przygotowywane do użytku w przyszłości.

Berlin zezwoli również na dostawy niemieckich czołgów Leopard 2 do Kijowa z innych państw. Sky News podaje, że korespondent stacji Siobhan Robbins przekazał: "Dyplomatyczne źródło znające te rozmowy (w sprawie czołgów) powiedziało Sky News, że wierzy, iż niemiecka zgoda na eksport przez Polskę czołgów Leopard 2 na Ukrainę nadejdzie w tym tygodniu". Produkowany w Niemczech Leopard 2 jest powszechnie postrzegany jako najlepszy wybór, aby wyposażyć Ukrainę w duże siły czołgowe z Zachodu i dać jej przewagę w ewentualnych nadchodzących ofensywach. Tak samo rzecz ma się w przypadku czołgów Abrams.

Czołgi Leopard 2 produkowane są przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Pierwsza seria liczyła łącznie 380 wozów i została zbudowana w latach 1979-1980. Obecnie Leopardów używa kilkanaście państw europejskich, oprócz Niemiec i Polski między innymi Grecja, Hiszpania, Turcja, Austria, Holandia, Portugalia i Norwegia. Spoza Europy są one w posiadaniu także Singapuru, Chile czy Indonezji.

Jeśli chodzi o Abramsy, to ich produkcja rozpoczęła się w roku 1980. Istniejące czołgi M1 są stale modernizowane, a starsze wersje pojazdu doprowadzane do nowoczesnych standardów M1A1SA, M1A1FEP i M1A2SEP. Amerykanie używali ich ostatnio n.in. w Iraku.